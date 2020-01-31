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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31.01.2020 - 15:42,Son Güncelleme:/

Mercedes’ten radikal karar! X serisinin üretimi bitiyor

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Mercedes’ten radikal karar! X serisinin üretimi bitiyor

Mercedes Benz, pick-up serisi X’i bitirme kararı aldı. Mayıs ayında araç son kez banttan inecek.

Mercedes pick-up olarak satışa sunduğu X serisini erken bitirme kararı aldı. 2017 yılında satışa çıkan ve beklenilen satış grafiğini yakalayamayan X serisi Mayıs ayında son kez banttan inecek.

Aracın üretiminin sona ermesinin ardından Mercedes X serisi için servis ve garanti hizmetleri ve satış sonrası faaliyetler devam edecek.

Mercedes, Türkiye'de X Serisi'ni 299 ile 399 bin lira aralığından satışa sunuyor.

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