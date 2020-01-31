Mercedes’ten radikal karar! X serisinin üretimi bitiyor
Mercedes Benz, pick-up serisi X’i bitirme kararı aldı. Mayıs ayında araç son kez banttan inecek.
Mercedes pick-up olarak satışa sunduğu X serisini erken bitirme kararı aldı. 2017 yılında satışa çıkan ve beklenilen satış grafiğini yakalayamayan X serisi Mayıs ayında son kez banttan inecek.
Aracın üretiminin sona ermesinin ardından Mercedes X serisi için servis ve garanti hizmetleri ve satış sonrası faaliyetler devam edecek.
Mercedes, Türkiye'de X Serisi'ni 299 ile 399 bin lira aralığından satışa sunuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle