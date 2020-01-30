Son dakika haberler: En çok beyaz renkli araçlar tercih edildi

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %65,8'ini otomobil, %12,3'ünü kamyonet, %11,5'ini motosiklet, %6,4'ünü traktör, %1,5'ini kamyon, %1,5'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %5,3 AZALDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %24,1, otomobilde %5, kamyonda %4, kamyonette %3,3 azalırken, özel amaçlı taşıtlarda %43,6, otobüste %38,7, minibüste %37,8 ve traktörde %24,1 arttı.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %13,2 ARTTI



Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, kamyonda %51,5, motosiklette %49,7, minibüste %30,6, kamyonette %13, otobüste %11,3, otomobilde %9,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %27, traktörde %2,5 azaldı.



TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI ARALIK AYI SONU İTİBARIYLA 23 MİLYON 156 BİN 975 OLDU



Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54'ünü otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



ARALIK AYINDA 1 MİLYON 22 BİN 892 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların %73,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %3,1'ini traktör, %2,7'sini motosiklet, %2'sini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



ARALIK AYINDA 41 BİN 777 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %15,4'ü Renault, %13,9'u Fiat, %9,3'ü Volkswagen, %7,5'i Peugeot, %7,2'si Hyundai, %5,1'i Skoda, %4,9'u Honda, %4,1'i Dacia, %3,9'u Ford, %3,6'sı Opel ve %25,2'si diğer markalardan oluştu.



OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 671 BİN 131 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %25,7 azalarak 671 bin 131 adet, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %48,3 artarak 380 bin 77 adet oldu. Böylece 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde trafiğe kayıtlı taşıt sayısında 291 bin 54 adet artış gerçekleşti.



OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %54,6'SI DİZEL YAKITLI



Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin %54,6'sı dizel, %36,2'si benzin, %5,8'i LPG yakıtlı olup, %3,4'ü elektrikli veya hibrit oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 503 bin 49 adet otomobilin ise %38,1'i dizel, %37,3'ü LPG, %24,2'si benzin yakıtlı olup, %0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı %0,3 oldu.



OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE EN FAZLA 1501-1600 SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI



Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin %36,6'sı 1501-1600, %28,7'si 1401-1500, %13,7'si 1300 ve altı, %13,6'sı 1301-1400, %6,1'i 1601-2000, %1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.



OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 208 BİN 47' Sİ BEYAZ RENKLİ



Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin %53,8'i beyaz, %24,1'i gri, %6,7'si siyah ve %5,8'i kırmızı iken %9,6'sı diğer renklerde oldu.



TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 13,8 OLARAK HESAPLANDI



Türkiye'de 2019 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 23 milyon 156 bin 975 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13,8 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12,8, minibüslerde 13,7, otobüslerde 13,5, kamyonetlerde 11,7, kamyonlarda 16,6, motosikletlerde 13,5, özel amaçlı taşıtlarda 12,7 ve traktörlerde 23,9'dur.

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