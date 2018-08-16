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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Enver ALAS - Yılmaz BEZGİN - Can EROK / İSTANBUL,(DHA)
16.08.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Otogar şu an...Biletler günler öncesinden tükendi

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BAYRAMPAŞA’DAKİ 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram hareketliliği başladı. Tatillerini İstanbul dışında geçirecek olanlar yola çıkmaya başladı. Otobüs biletleri günler öncesinden tükenirken, otobüs firmaları ek seferlerle talepleri karşılamaya çalışıyor.

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  • Otogarda büyük yoğunluk
  • Otogarda büyük yoğunluk
  • Otogarda büyük yoğunluk
  • Otogarda büyük yoğunluk
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DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatili, yarın mesai bitimiyle başlıyor. Tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturdu. Yarından itibaren bayramın birinci gününe kadar otobüs biletlerinin tamamının satıldığı öğrenilirken, otobüs firmaları, yoğun talep olan şehirlere ek seferler koydu. Bazı hatlara konan ek seferlerdeki biletlerin de tükendiği ifade edildi.

Otobüs firması yetkilileri Türkiye’nin hemen her yerine yapılan seferlerde bayram nedeniyle çok büyük bir yoğunluk yaşandığına dikkat çekti. Trakya ağırlıklı çalışan bir otobüs firmasının işletme müdürü Yavuz Kaya, yarından itibaren bayramın birinci gününe kadar bütün seferlerin dolu olduğunu söyledi.

BİLETLER TÜKENDİ

Kaya, "Bayram yoğunluğu yarından itibaren başlıyor. Yarından itibaren ek seferlerle yolculara yardımcı olmaya çalışacağız. Biletini almayanlar yakın yerlere ek seferlerle yer bulma ihtimali var. Ancak uzak mesafelere gidecekler için bilet bulmak zorlaşır. Bugün için bilet arayanlar ise, az sayıda bilet kaldı, onları alabilirler ama yarın için yerimiz yok. Bilet bulamayanlar, ilave otobüsleri beklemek zorundalar" dedi.

"BİLET BULAMAYANLAR İLAVE SEFERLERİ BEKLEMEK ZORUNDA"

Bir başka firmanın yetkilisi olan Ethem Yalçın ise bilet satın almayı son güne bırakanlar için, "Bileti olmayanları, ilave seferleri takip etmeli ancak bunun için mutlaka otagara gelmek zorundalar. Telefonla ya da internetle bilet bulamazlar" uyarısında bulundu.

Firma yetkilileri, İstanbul çıkışlı otobüs seferlerinde bilet kalmadığını, gelişlerde ise şu an itibariyle yer bulunabileceğine vurgu yaptı. Ayrıca bu bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyeliler’in de Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay gibi sınır kapısı olan şehirlere yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Hatay’a yaptıkları seferlerin Suriyeliler’den aşırı talep gördüğünü dile getiren Ethem Yalçın, "Bayramın üçüncü gününe kadar Hatay seferlerimiz çok yoğun. Bu yoğunluk Suriyelilerden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

OTOBÜS SAHİBİ "46 YOLCUM VAR, BUNUN 32’Sİ SURİYELİ"

Şanlıurfa-İstanbul arası çalışan otobüs sahibi İsmail Fakır ise bayram nedeniyle İstanbul çıkışlı seferlerin dolu olduğunu ama İstanbul gelişli seferlerde istenilen doluluğun olmadığını, bunun da artan masrafları karşılamadığından yakındı. Şanlıurfa’ya ağırlıklı olarak bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyeliler’i taşıdıklarını kaydeden Fakır, "Göç İdaresi’nden izin belgesi olanları Şanlıurfa, Gaziantep’e taşıyoruz. İzin belgesiz yolcuyu taşırsak bize de adam başı bin 100 lira ceza yazıyorlar. Birazdan Şanlıurfa’ya yola çıkacağım, 46 yolcum var, bunun 32’si Suriyeli" dedi.

SONA BIRAKANLAR BİLET ARIYOR

Öte yandan biletlerini erkenden alanlar yola çıkarken, son güne bırakanlar ise otogarda firmaları tek tek gezerek bilet arıyor. Bunlardan bayramı ailesinin yanında Trabzon’da geçirmek isteyen Necla Demir, bileti son güne bırakmanın cezasını çektiğini söyledi. Bayram nedeniyle memleketine bilet bulamadığından yakınan Demir, "Maalesef bilet yok ve geç kalmanın cezasını çekiyorum. Bugün bütün Trabzon firmalarını gezip Rize’ye Artvin’e kadar bilet arayacağım. Ek seferler var ama arife günü ya da bayramın birinci günü Trabzon’da oluyorum bu durumda. Artık bilet bulamazsak da arife günü yola çıkacağım ve bayrama yolda gireceğim. Bu da benim için bir tecrübe olacak" şeklinde konuştu.

"DÖNÜŞTE NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Bingöl’e gitmek için güçlükle bilet bulan Fatma Yapıcı da "Ne uçaklarda ne otobüste bilet bulabildik. Buradan da yer bulamadık. Memleketten son anda bulabildik ve satın aldık. Geçen bayram gidememiştik, bu bayram da son anda bilet bulduk ve inşallah gideceğiz. Dönüş biletini alamadık daha. Daha dönüşte ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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