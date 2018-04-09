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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Nezir GÜNEŞ/MARDİN(DHA)
09.04.2018 - 20:10, Son Güncelleme:

Oteller sayıya yetişemedi: Evlere yönlendiriliyor

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Oteller sayıya yetişemedi: Evlere yönlendiriliyor

MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, kentteki otellerin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında dolu olduğunu belirterek, gelen turistlerin misafirhaneler ve evlere yönlendirildiğini söyledi.

Güneydoğu’da, dillerin ve dinlerin kenti olarak bilinen Mardin’e, bahar aylarının gelmesi, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Önceki yıllara oranla turizm sektöründe büyük hareketlilik yaşanan Mardin’e yılın ilk aylarından itibaren çok sayıda turist geldi. Bu yılın ilk aylarından itibaren kentteki 6 bin 500 yatak kapasiteli otellerin tamamı dolarken, otel bulamayan turistler, misafirhane ve evlere yönlendirilmeye başlandı.

YÜZDE 300 ARTTI

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, Kentteki 6 bin 500 yatak kapasitesinin tamamen dolu olduğunu belirterek, "Bölgede yaşanan travmadan ilimiz de etkilendi. Daha sonra yapılan şehir operasyonları ile bölgenin huzurlu hale gelmesi buradaki misafir sayısının artmasında önemli bir etken oldu. Terörle iyi bir mücadele yapıldı. Terörle mücadele yaparken de vatandaşlarla birlik olma süreci devam etti. Gördüğünüz gibi yüzde 300 oranında artan bir turist sayımız oldu. Daha önce Eylül ve Ekim ayları ile Nisan, Mayıs aylarında turist gelirdi. Ancak, bu tüm yıla yayılıyor. 2018 yılı içerisinde Şubat ayını dolu geçirdi. Aynı şekilde Nisan, Mayıs ayları da dolu. Otellerimiz dolu olduğu için gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz. Şu an 6 bin 500 yatak kapasitemizin hepsi dolu"dedi.

YENİ OTELLER AÇILIYOR

Mardin’de yeni otellerin de açıldığını ifade eden Vali Mustafa Yaman, "Terör olayları dönemlerinde yatırımcı otelleri kapatıyordu. Fakat, 2017 yılından itibaren başta Midyat ilçemiz olmak üzere, merkez Artuklu ilçesinde otellerimiz açılmaya başladı. İnşallah bu yaz da açılmasını bekliyoruz. Her ne kadar turist sayısı 3 kart artmışsa da 5 kat, 10 kat artmasını istiyoruz. Misafirlerimizi Mardin'e bekliyoruz. Misafirlerimiz otellerde yatak bulamazsa bile vatandaşlarımız evlerini açacaktır. Herkesi bu masal şehrine bekliyorum" dedi.

 

 

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