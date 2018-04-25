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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Salim UZUN/HÜRRİYET
25.04.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Otelcilere flaş ‘Ruble’ uyarısı

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Otelcilere flaş ‘Ruble’ uyarısı

RUS rublesinin ABD doları karşısında hızla değer kaybetmesi, buna karşılık tatil rezervasyon oranlarındaki geri çekilme Türk turizmcinin uykusunu kaçırırken, turizm birliklerinden “Paniğe kapılmayın, oda fiyatlarını geri çekmeyin” uyarısı geldi.

Sektör temsilcileri, mayıs ayına kadar Rus pazarındaki hareketin normale döneceğini öngörüyor.

 ‘SAKİN OLUN ÖDÜN VERMEYİN’

 Süreci Hürriyet’e değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Kısa sürede her şey normale döner. O yüzden panik yapılmamalı. Fiyatların daha fazla geriye çekilmesi kaliteyi düşürmek anlamına gelir. Bu da çok tehlikeli. Otel fiyatları düşmese de bu yolcu gelecektir. Herkes sakin olsun ve kaliteden ödün vermeden turizmini yapmaya devam etsin” dedi.

 ‘KONTRATLARA UYULSUN’

 Rublenin dolar karşısında yaklaşık yüzde 7 oranında değer kaybettiğini vurgulayan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Erkan Yağcı, “Otelcilerimiz tüm sektörü etkileyecek hatalı kararlar almamalı. Kontrat koşullarına uymalıyız. Fiyatlarla ilgili yeterince ödün verdik. Artık geri çekilmeyi bırakıp yükselişe geçmeliyiz” dedi.

 ‘DURGUNLUK PSİKOLOJİK’

 “Duraklama psikolojik” diyen Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, şöyle dedi: “Dövizdeki dalgalanma öncelikle erken rezervasyonu etkiledi. Ancak bu etkinin geçici olduğunu düşünüyoruz. Mayıs ayından sonra hareket eski seviyesine ulaşacaktır. Sadece Rus pazarında değil, Avrupa pazarında da belli ölçüde hareket bekliyoruz.”

 SÜREÇ HIZLANDI

 Kur etkisinin oda fiyatlarına yansıtılmaması gerektiğine vurgu yapan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran ise şu tespitleri yaptı: “Sektörde elbette tedirginlik var. Ancak rublenin değer kaybetmesi rezervasyon sürecini hızlandırdı.

Daha fazla zarar etmek istemeyen tatilci bir ön önce ödemesini yaparak rezervasyon işlemini tamamlıyor. ‘Oteli dolduramayız’ endişesiyle kesinlikle fiyatlarla oynanmamalı. Yoksa kaybeden yine sektörümüz olur.”

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