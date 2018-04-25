Otelcilere flaş ‘Ruble’ uyarısı
RUS rublesinin ABD doları karşısında hızla değer kaybetmesi, buna karşılık tatil rezervasyon oranlarındaki geri çekilme Türk turizmcinin uykusunu kaçırırken, turizm birliklerinden “Paniğe kapılmayın, oda fiyatlarını geri çekmeyin” uyarısı geldi.
Sektör temsilcileri, mayıs ayına kadar Rus pazarındaki hareketin normale döneceğini öngörüyor.
‘SAKİN OLUN ÖDÜN VERMEYİN’
Süreci Hürriyet’e değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Kısa sürede her şey normale döner. O yüzden panik yapılmamalı. Fiyatların daha fazla geriye çekilmesi kaliteyi düşürmek anlamına gelir. Bu da çok tehlikeli. Otel fiyatları düşmese de bu yolcu gelecektir. Herkes sakin olsun ve kaliteden ödün vermeden turizmini yapmaya devam etsin” dedi.
‘KONTRATLARA UYULSUN’
Rublenin dolar karşısında yaklaşık yüzde 7 oranında değer kaybettiğini vurgulayan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Erkan Yağcı, “Otelcilerimiz tüm sektörü etkileyecek hatalı kararlar almamalı. Kontrat koşullarına uymalıyız. Fiyatlarla ilgili yeterince ödün verdik. Artık geri çekilmeyi bırakıp yükselişe geçmeliyiz” dedi.
‘DURGUNLUK PSİKOLOJİK’
“Duraklama psikolojik” diyen Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, şöyle dedi: “Dövizdeki dalgalanma öncelikle erken rezervasyonu etkiledi. Ancak bu etkinin geçici olduğunu düşünüyoruz. Mayıs ayından sonra hareket eski seviyesine ulaşacaktır. Sadece Rus pazarında değil, Avrupa pazarında da belli ölçüde hareket bekliyoruz.”
Kur etkisinin oda fiyatlarına yansıtılmaması gerektiğine vurgu yapan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran ise şu tespitleri yaptı: “Sektörde elbette tedirginlik var. Ancak rublenin değer kaybetmesi rezervasyon sürecini hızlandırdı.
Daha fazla zarar etmek istemeyen tatilci bir ön önce ödemesini yaparak rezervasyon işlemini tamamlıyor. ‘Oteli dolduramayız’ endişesiyle kesinlikle fiyatlarla oynanmamalı. Yoksa kaybeden yine sektörümüz olur.”
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