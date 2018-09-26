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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
26.09.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Osmaniye’de yer fıstığı hasadına başlandı

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Osmaniye’de yer fıstığı hasadına başlandı

Osmaniye’de birinci ürün yer fıstığı hasadına başlandı.

YUSUF Çenet Bulvarı, Kemal Satır Caddesi üzerinde Yer Fıstığı Hasat Programı düzenlendi. Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindeki Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, traktöre binerek, tarladaki yer fıstığının hasadını yaptı. Daha sonra ise katılımcılara, haşlanmış ve kabuklu yer fıstığı ikram edildi.Türkiye’de üretiminin yüzde 35’inin işlenmesi ve pazarlamasının ise yüzde 95’inin Osmaniye’de yapıldığını belirten Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Osmaniye ilimiz yer fıstığı ile özdeşmiş bir ilimiz, aslında ismi ’Osmaniye Yer Fıstığı’ ve bunun tescili de alınmıştır" dedi.

Osmaniye’de yer fıstığı rekoltesinin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bakımından iyi bir gelişme olduğunu belirten İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Toplam ekim alanımız birinci üründe 59 bin dekar, ikinci üründe ise 73 bin dekar olmak üzere toplam 132 bin dekar alanda bir ekilişimiz var. 2018 yılı için tahmini 51 bin ton bir rekolte beklentimiz var" dedi.

YER FSITIĞI TOPRAK DOSTUDUR

 Osmaniye’nin yer fıstığı ile özdeşmiş bir il olduğunu belirten Müdür Sağlam, şunları söyledi:

 "Aslında ismi ’Osmaniye Yer Fıstığı’ ve bunun tescili de alınmıştır. Ayrıca geçtiğimiz yıla bakıldığında ekim alanlarında çok fazla bir değişiklik yok. Osmaniye ilimizde yer fıstığı, dane mısıra oranla 10-12 kilogram bir saf azota ihtiyacı olduğundan havadaki azotu toprağa bağladığı ve bir baklagil bitkisi olduğu için toprak dostudur. Osmaniye’mizde yaklaşık 10 bin aile sadece üretimle ilgili ve 350 adet 1500 kişinin istihdam edildiği irili ufaklı fabrikalarda çalışarak bu işten ekmek yemekte. Türkiye ortalamasına bakıldığında üretim noktasında 2’nci sırada yer aldık. Ancak Türkiye üretiminin yüzde 35-40’a yakını bizde ama Türkiye üretiminin yüzde 95’i ilimizde işlenmekte ve pazarlanmakta. Onun için ilimiz istihdamı açısından fevkalade değerli bir ürünümüz. Şuana kadar alınan üründen dekara ortalama 450 kilo bir ürün alıyoruz. Bu da fevkalade iyi bir rakam. Satış bedeli ise kilosu 4,5 ile 5 lira arasında değişmekte. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum."

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