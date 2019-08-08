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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
08.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ortam sanal tedavi gerçek

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Ortam sanal tedavi gerçek

Küçük kızının engelli olması nedeniyle rehabilitasyon merkezlerini ve ihtiyaçlarını fark eden İsmail Uzun ve arkadaşları, yeni nesil fizik tedavi ve rehabilitasyon çözümü sunan ‘Fizyosoft’u hayata geçirdi. Fizyosoft, hastaların ya da yaşlıların ihtiyaçları olan egzersizleri, sanal ortamda oyunlaştırarak kişilerin motivasyonunu arttırıyor.

Sağlık teknolojileri konusunda Türk girişimciler, teknolojiyi kullanarak yeni nesil çözümlere imza atıyor. Bunlardan biri de ‘Fizyosoft’ oldu. Fizyosoft, fizik tedavi alanına yönelik bir çözüm. Hastaların ya da yaşlıların ihtiyaçları olan egzersizleri sanal ortamda oyunlaştırarak kişilerin motivasyonunu arttıran girişim, sensörlerle ölçümleme yapabilen ve evde egzersizleri mümkün kılıyor. Kolay temin edilebilen sensörleri kullanarak geliştirilen çözüm, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, fitness salonları ve ev kullanıcılarını hedefliyor. Biz de Fizyosoft’un geliştirildiği Inosens’in kurucu ortağı elektronik mühendisi Dr. İsmail Uzun ile görüşerek neler yaptıklarını konuştuk.

KIZINDAN YOLA ÇIKTI

Küçük kızının engelli olması nedeniyle rehabilitasyon merkezlerini ve ihtiyaçlarını yakından tanıdıklarını belirten İsmail Uzun, “Gerek merkezlerde gerekse ev ortamındaki ihtiyaçları düşünerek eşimle birlikte rehabilitasyon alanında teknolojik çözümler geliştirme kararı aldık. Bu alanda akademik çalışmalar yapan ortağımız, Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül ile tanıştık. Akademik çalışmaları pratik uygulamalara dönüştürme ve sahadaki ihtiyaçları görerek ürün geliştirme tecrübelerimiz bir araya gelince güzel bir birliktelik oluştu. İlk çalışmalarımızın ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzmanlarla çalışmamamız gerektiğini görerek, şu anda beraber çalışmalar yürüttüğümüz akademisyen hocalarımız Dr. Ela Tarakçı ve Dr. Devrim Tarakçı ile tanışarak akademik seviyede çalışmaları da başlattık” dedi.

Ortam sanal tedavi gerçek

İHTİYACA GÖRE

Fizyosoft’un, sanal gerçeklik ve sensör teknolojilerini kullanarak egzersizleri, aktif video oyunları şeklinde yapma imkanı sağladığını belirten Uzun, startup’larını şu şekilde anlattı: “Fizyoterapi ve rehabilitasyon sürecini daha keyifli hale getirmekle birlikte hastaların gelişimini objektif olarak raporlar üzerinden takip etmek imkanı sağlıyor. Rehabilitasyon alanında yeni teknolojiler klinisyenler ve hastalar için önemli bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Fizyosoft olarak, fizyoterapistlerin hastaların ihtiyaçlarına göre egzersizleri tanımlama ve seviyelerini belirleme imkanı sunarak tedaviyi kişiye özel hale getirerek her hastanın kendi ihtiyacı olan doğru egzersizi yapmasını sağlıyoruz. Çeşitli sensörler kullanarak bir çok egzersiz hareketlerini kapsayacak şekilde uygulamalar sunabiliyoruz. Egzersizler sırasında ölçümler alarak uzmanlara analiz ve değerlendirmelerini objektif olarak yapma imkânı sunuyoruz. Bu alanda çok önemli bir ihtiyaç vardı. Bu şekilde veriye dayalı rehabilitasyon programı tanımlama imkanı oluyor. Geliştirdiğimiz mobil uygulamalar sayesinde rehabilitasyonun, merkezler ve hastaneler dışında da devam ettirilebilmesine imkan sağlayarak evde sağlık hizmeti sunmuş oluyoruz ve rehabilitasyon sürecinin sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz.”

EVLERE DE YÖNELECEK

Geliştirdikleri ürünün şu anda hastaneler ve rehabilitasyon merkezlerine çözüm sağladığını aktaran Dr. Uzun, gelecek planlarıyla ilgili, “Bu yıl içerisinde ev kullanıcılarına ulaşarak yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, ilerleyen süreçte önleyici tedaviler kapsamında özellikle az hareket eden kişileri ve yaşlılara çözümlerimizi sunacağız. Teknoloji açısından şu anda desteklediğimiz sensör sayısını arttırarak daha fazla kişiye ve alana hitap etmek istiyoruz. Bununla birlikte giyilebilir ya da kamera bazlı sensörlerden toplanan verileri yapay zekâ yöntemleri ile analiz ederek akıllı egzersiz çözümleri geliştirme konusunda çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

HEDEF ÖNCE AVRUPA SONRA ABD

EN baştan beri global pazarı hedefledik-lerini belirten Uzun, “INNOGATE Uluslararası Hızlandırma Programı’na katıldık. Goldman Sachs’a göre tele-rehabilitas-yon pazarı dahil 5 milyar dolardan fazla. Global hedefler doğrultusunda öncelikli olarak Avrupa pazarına giriş stratejileri üzerinde çalışırken doğru bir şekilde kurgulanan ‘HİT’ programına dahil olmamız ivme kazanmamızı sağladı. Almanya merkezli inovatif çözümler firması Becure ile uluslararası iş birliğine giderek global pazarlara Becure markası ile açılmaya başladık. INNOGATE ile ABD pazarını analiz etme ve iş birlikleri geliştirme imkânımız oldu. Sağlık alanında teknoloji üretmenin kendine has dinamikleri mevcut. Bu programda regülasyonlar, fikri mülkiyet hakları ve pazarlama süreçleri gibi bu alan özel ilgi alaka ve tecrübe gerektiren konuların alan uzmanlarınca ele alınması çok yararlı oldu” diye konuştu.

 

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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