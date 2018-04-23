Ormana nükleer atık deposu yok

ERKEN seçim tartışmaları arasında sessizce yasalaşan DSİ tasarısının, en çok tartışılan maddeleri konusunda güvence veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman alanlarının altına “nükleer atık” deposu yapılmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. Eroğlu, bunun sınırlarını çizen yönetmeliğin yakınca çıkacağını belirterek, “Ormanların altına patates-soğan gibi ürün depoları yapılabilecek” dedi.

Orman alanlarının altında depolamaya izin veren tasarının bu maddesi, muhalefet tarafından “Yasada açıkça yazmadığı için nükleer atık dahil, yeraltı ve yerüstü değerlerini zehirleyecek her şeyin depolanabileceği” gerekçesiyle eleştirilmişti. Yasanın bazı maddelerini eleştiriler üzerine revize eden AK Parti, bu maddede bir değişiklik yapmadı. Bakan Eroğlu, bu düzenlemenin hangi amaçla kullanılacağını yakında çıkaracakları yönetmelikte tek tek yazacaklarını belirterek, şunları söyledi:

PATATES-SOĞAN

“Orman alanlarının altına depo kurulmasıyla ilgili endişeler yersiz. Buralara neyin depolanabileceğini yönetmelikte tek tek belirteceğiz. Bizim amacımız ürün depolama alanları yapabilmek. Ne doğaya, ne de dereye suya zarar verir. Yani kastettiğimiz, patates, soğan, limon ve meyve gibi depolama alanları yaratmak. Muhalafetin söylediği gibi nükleer atıklar veya doğaya zarar veren diğer atıkların orman alanlarının altına depolanması söz konusu değil. Yasada bunu tek tek yazmadık, ama yönetmelikte belirteceğiz.”

Eroğlu, Marmaris Okluk koyundaki cumhurbaşkanlığı yazlık konutun bulunduğu alanda 65 bin dönümlük bir genişletme yapılmasıyla ilgili bilgi verdi. Eroğlu, “Bu bölgenin daha iyi korunması yapılacak. Güvenlik amaçlı bir karar. Bakıyorsunuz, yabancı ülke devlet başkanlarının konutlarının çevresinde geniş koruma alanları oluyor. Burası orman ve sit alanı. Bu karar, o alanın daha iyi korunması da sağlayacak” dedi.

Eroğlu, bu alana daha büyük yapılar yapıldığı ve ağaçların kesildiği iddialarına ise “Konutların tadilatı ve genişletilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Yabancı devlet adamlarının ağırlanması da söz konusu” yanıtını verdi. Eroğlu, yapıların orman alanını kapsamadığını iddia ederek, “Bir toplu iğne başı kadar zarar görmeyecek” dedi. Eroğlu, Okluk Koyu’na yapılan yeni iskele ve yat limanının ise bakanlığının konusu olmadığını söyledi.