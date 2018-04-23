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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Nuray BABACAN/ANKARA
23.04.2018 - 21:50, Son Güncelleme:

Ormana nükleer atık deposu yok

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Ormana nükleer atık deposu yok

DSİ yasasıyla orman alanlarının altında depolamaya izin verilmesi tartışmalara neden oldu. Bakan Veysel Eroğlu, orman alanlarının altında patates-soğan depoları yapılacağını dile getirdi.

ERKEN seçim tartışmaları arasında sessizce yasalaşan DSİ tasarısının, en çok tartışılan maddeleri konusunda güvence veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman alanlarının altına “nükleer atık” deposu yapılmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. Eroğlu, bunun sınırlarını çizen yönetmeliğin yakınca çıkacağını belirterek, “Ormanların altına patates-soğan gibi ürün depoları yapılabilecek” dedi.

Orman alanlarının altında depolamaya izin veren tasarının bu maddesi, muhalefet tarafından “Yasada açıkça yazmadığı için nükleer atık dahil, yeraltı ve yerüstü değerlerini zehirleyecek her şeyin depolanabileceği” gerekçesiyle eleştirilmişti. Yasanın bazı maddelerini eleştiriler üzerine revize eden AK Parti, bu maddede bir değişiklik yapmadı. Bakan Eroğlu, bu düzenlemenin hangi amaçla kullanılacağını yakında çıkaracakları yönetmelikte tek tek yazacaklarını belirterek, şunları söyledi:

PATATES-SOĞAN
“Orman alanlarının altına depo kurulmasıyla ilgili endişeler yersiz. Buralara neyin depolanabileceğini yönetmelikte tek tek belirteceğiz. Bizim amacımız ürün depolama alanları yapabilmek. Ne doğaya, ne de dereye suya zarar verir. Yani kastettiğimiz, patates, soğan, limon ve meyve gibi depolama alanları yaratmak. Muhalafetin söylediği gibi nükleer atıklar veya doğaya zarar veren diğer atıkların orman alanlarının altına depolanması söz konusu değil. Yasada bunu tek tek yazmadık, ama yönetmelikte belirteceğiz.”

Eroğlu, Marmaris Okluk koyundaki cumhurbaşkanlığı yazlık konutun bulunduğu alanda 65 bin dönümlük bir genişletme yapılmasıyla ilgili bilgi verdi. Eroğlu, “Bu bölgenin daha iyi korunması yapılacak. Güvenlik amaçlı bir karar. Bakıyorsunuz, yabancı ülke devlet başkanlarının konutlarının çevresinde geniş koruma alanları oluyor. Burası orman ve sit alanı. Bu karar, o alanın daha iyi korunması da sağlayacak” dedi.

Eroğlu, bu alana daha büyük yapılar yapıldığı ve ağaçların kesildiği iddialarına ise “Konutların tadilatı ve genişletilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Yabancı devlet adamlarının ağırlanması da söz konusu” yanıtını verdi. Eroğlu, yapıların orman alanını kapsamadığını iddia ederek, “Bir toplu iğne başı kadar zarar görmeyecek” dedi. Eroğlu, Okluk Koyu’na yapılan yeni iskele ve yat limanının ise bakanlığının konusu olmadığını söyledi.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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