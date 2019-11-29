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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/KONYA
29.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Online usta dönemi

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Online usta dönemi

Ticaret Bakanlığı, mahallenin esnafına internetten ulaşma dönemini başlatıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sistemi, “Her bir esnafı, coğrafi konumuyla esnaf ve sanatkarlar bilgi sistemi (ESBİS) üzerinden tanıtacağız. Gece yarısı su borusu patladı. Bu sistem üzerinden ustanızı bulabileceksiniz” dedi. Yetkililer bu sistemle, güvenilir ustaların tek bir sistem üzerinde toplanması ve bu konuda yaşanan sıkıntıların giderilmesinin amaçlandığını belirtiyor. Konya’da yapılan Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi’nin dünkü bölümüne Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı. Program kapsamında öğle yemeğinde esnaf temsilcileriyle buluşan Pekcan, “Ahiliğin felsefesi hilesiz iş sağlam mal, ölçülü kazançtır. Ahi, rızkını kazanmak için dükkânını açar” diye konuştu. Ahilik ruhuna ve iş ahlakına sıkıca sarılmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Pekcan, esnafa da ihracatçı olması çağrısında bulundu.

RAKİP OLMAYIN EKİP OLUN

Ticaret Bakanlığı’nın hem ihracatta hem de diğer alanlarda birçok destek verdiğini vurgulayan Pekcan, “Desteklerimizi çocuğun bile anlayabileceği şekilde tanıtıyoruz. Mutlaka size göre de bir destek vardır. Evinizden, internetten ihracat desteklerine başvurabilirsiniz. İhracat yapmayı çok kolaylaştırıyoruz. Rakip olmayın ekip olun” ifadelerini kullandı. Bugüne kadar 55 bin esnafa eğitim ve seminer verdiklerini vurgulayan Pekcan, “Akıllı ihracat platformu diye bir çalışmamız da var. İhracatçı olmak isteyen esnafa dijital kimlik vereceğiz. Mesela bardak üretiyorsunuz. Kimler üretiyor bu bardağı, hangi ülkeler alıyor, bu ürüne ek vergi uygulanıyor mu? 7-24 tüm sorularınıza bu sistem yanıt verecek” dedi.

Önceki gün başlayan Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi pazar gününe kadar sürecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan zirveye, Ticaret Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği destek veriyor. Zirvenin ilk gününde de Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, katılımcılarla bir araya geldi.

 

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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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