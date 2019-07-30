Önceliğimiz ülkemiz

107 yıldır Türk ilaç sektöründe faaliyet gösteren, yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü yatırımlarla sektördeki iddiasını her geçen gün pekiştiren Abdi İbrahim, önümüzdeki iki ay içinde 270 kişilik ek istihdam imkanı sunacağını açıkladı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, her türlü ekonomik ortamda yatırım ve üretim odağından uzaklaşmadıklarını ifade etti. Esenyurt’ta bulunan Abdi İbrahim tesislerinde devam eden 1 milyar 275 milyon TL’lik yatırımlarına da dikkat çeken Nezih Barut, 2019 yılında yeni ürünler ve bilhassa dünya devi ilaç firmaları ile imzaladıkları yeni üretim anlaşmaları ile büyüme yolunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.

17 YILDIR LİDERİZ

Abdi İbrahim’in bir asrı aşkın süredir ülke önceliklerini kendi önceliği olarak kabul ettiğini belirten Nezih Barut, genç istihdamının Türkiye’nin öncelikli meselelerinden biri olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: ‘’Abdi İbrahim çalışanlarının yüzde 66’sı Y kuşağı mensubu. Onların genç ve dinamik yapısı sayesinde köklü ama bir o kadar da yüzü geleceğe dönük bir şirket olarak liderliğimizi sürdürüyoruz. Abdi İbrahim’in 17 yıldır süren pazar liderliğinde Türkiye’nin her köşesinde hayatı iyileştirmek için çalışan, 2 bini aşkın saha ekibimizin büyük payı var. Yeni işe alım paketimiz ile 250’si Tıbbi Tanıtım Temsilcisi olmak üzere toplam 270 arkadaşımızı daha Abdi İbrahim ailesine katacak olmanın heyecanı içindeyiz’’ dedi. Abdi İbrahim’i tarif eden cesaret, tutku ve sorumluluğun her türlü konjonktürde vazgeçilmez değerler olduğunu vurgulayan Barut, ‘’Yatırım, üretim ve bilhassa istihdamı sadece işimizi büyütecek öncelikler olarak değil ülkemize, sektörümüze karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yeni işe alım programımız da bu yaklaşımımızın yeni ve güçlü bir yansıması’’ dedi.

İKİ KAT ÜRETİM

İlave istihdam imkânı yaratmanın planlı ve sürekli yatırım gücü ve kuvvetli büyüme hedeflerinin bir neticesi olduğunu vurgulayan Nezih Barut, 2019 yılında yeni ürünlerin yanı sıra üretim hizmetlerine de odaklandıklarını söyledi. Abdi İbrahim’in devam eden 900 milyon TL’lik Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisi’nin 2021 yılında, 375 milyon TL’lik Steril Oftalmoloji ve Steril İnhalasyon Üretim Tesisi yatırımının ise 2019 yılı sonunda tamamlanacağını belirten Barut; tüm bu yatırımlarla Abdi İbrahim’in üretim kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkacağını açıkladı.

İLAÇTA BÖLGESEL GÜÇ OLACAĞIZ

DEVAM eden yatırımların yanı sıra 2018 yılında açılışı yapılan Türkiye’nin en büyük biyoteknoloji tesisi AbdiBio ile birlikte üretim hizmetlerine odaklandıklarını belirten Barut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçmişten bu yana verdiğimiz üretim hizmetlerimizde, İlaçta Yerelleşme uygulamasının da etkisiyle 2018’den bu yana farklı ve yoğun bir döneme girdik. Dünya devi ilaç şirketleri ile peş peşe üretim anlaşmaları gerçekleştiriyoruz. Bunlara örnek olarak; GSK ile yaptığımız anlaşma kapsamında Steril İnhalasyon Üretim Tesisimizde BFS formunda steril inhalasyon ürünleri (nebul) üreteceğiz. Allergan’ın Türkiye’deki üretim ortağı olduk. Steril Oftalmoloji Üretim Tesisimizde göz sağlığı (oftalmoloji) alanında üreteceğimiz göz damlaları, Allergan’ın kendi tesisleri dışındaki ilk ve tek üretimi olması açısından son derece önemli. Bu ve benzeri anlaşmalarla, uluslararası ilaç firmalarının şirketimize duyduğu güveni pekiştirmekten ve yapmış olduğumuz yatırımların hızlı geri dönüşünü görmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin ilaçta bölgesel bir güç olma iddiasını destekleyen yatırımlara ve işbirliklerine devam edeceğiz” dedi.