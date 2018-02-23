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Önce havalimanı sonra konut

Gülistan ALAGÖZ/İZMİR
23.02.2018 - 01:04 | Son Güncelleme:

HAVALİMANI, metro, tünel gibi altyapı projeleriyle bilinen Cengiz İnşaat konut pazarına girdi. 3. havalimanı müteahhidi ilk adres olarak İzmir Mavişehir’i seçti. Şirket 200 dönümde yaklaşık 2500 konut inşa edecek.

Toplam 6 etaptan oluşacak projede ilk etap ‘Livin İzmir’ satışa sunuldu. 366 konut ve 33 ticari üniteden oluşan projede biri 31 katlı diğerleri 3-7 kat arasında değişen toplam 8 blok yer alacak. Projenin tüm etapları 10 yılda tamamlamak. 700 milyon liralık ilk etap projesinde kaba inşaatı tamamladıklarını belirten Cengiz İnşaat Gayrimenkul Yatırım Koordinatörü Mehmet Cengiz, “Aile ilk proje olduğu için hassas davrandı, hayal satmak istemedi. Vatandaş almadan önce projeyi görsün istedik ve satış için kaba inşaatın bitmesini bekledik. 1 ayda 40 daire sahibini buldu. Mart 2019’da tüm konutları teslim edeceğiz. Uzun yıllardır kazandığımız tecrübeyi konut sektöründe değerlendireceğiz ” dedi.

İSTANBUL’UN YÜKÜNÜ TAŞIR

İzmir’in geleceğine güvendiklerini belirten Cengiz, “İzmir sosyo ekonomik açıdan güçlü bir şehir. İstanbul’un yüküne taşıyacak. Ben de İzmir’de büyüdüm ve büyüdüğüm şehre yatırımı yönetmekten mutluyum” diye konuştu. Ortalama metrekare satış fiyatının 8 bin lira olduğu projede 1+1 daireler 630 bin TL’den, 2+1 daireler 1 milyon 110 bin TL’den, 3+1 daireler ise 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor.

DÜŞÜNCE VE İYİLİK ODASI DA VAR

DAVRANIŞ Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, projede ‘Değerli Yaşam Merkezi’ yer alacağını söyledi. Bu alan buluşma ve kişisel gelişim etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Gençlerin büyük bir ortak masada birlikte çalışabilme imkanı olacağını belirten Kapışmak, “‘Düşünce Köşesi’nde proje sakinleri şehir hayatının getirdiği koşuşturmayı bir kenara bırakıl durup düşünme imkanı yakalayacak. İyilik Odası olarak adlandırdığımız bölümde sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunacak. Proje sakinleri ihtiyaç sahipleri için eşya toplayıp, yaptıkları yardımların nasıl değer bulduğunu sergi alanında görebilecekler” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , Cengiz İnşaat , izmir
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