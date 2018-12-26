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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.12.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama ücretleri belirlendi

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Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama ücretleri belirlendi

Ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretleri yeniden düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, muayene ve damgalama ücretleri, uzunluk ölçüleri için 58 kuruş-1,2 lira, hacim ölçekleri için 1 lira-39,5 lira, kütle ölçüleri için 1,9-74,2 lira olarak uygulanacak. Şişelerde beher kalıp için ise muayene ve damgalama ücreti 587,1 lira olacak.

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene ve damga ücretleri 262,6 liraya kadar çıkarken, otomatik tartı aletlerinde bu rakam 256,5 lira ile 427,5 lira arasında değişecek.

Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletleri (aks kantarları) için söz konusu ücret 287,4 lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 18,3 lira ve ölçü olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için 12,9 lira olarak belirlendi.

Hububat muayene aletleri için söz konusu ücret 2 kilograma kadar olanlarda 10 lira, 2 kilogramdan fazla olanlarda ise 15,1 lira olarak uygulanacak.  Söz konusu yönetmelikte muayene ve damgalama ücretleri gaz sayaçları için sınıfına göre 10 lira ile 81,4 lira, su sayaçları için anma debisine göre 1,9 lira ile 11,1 lira, elektrik sayaçları için ise 5,7 lira ile 44 lira arasında değişecek. Areometrelerde ise söz konusu ücret 7,1 lira olacak.

TAKSİMETRELERİN MUAYENE ÜCRETLERİ 68,4 LİRA

Taksimetreler 68,4 liraya, naklimetreler de 20,9 liraya muayene edilecek ve bu cihazların damgaları verilecek. Su satış pompalarının muayene ve damga ücretleri 27,7 lira olarak belirlenirken, akaryakıt, LPG, süt ve diğer ölçme sistemleri ya da sayaçlarının ücretleri 53,6 lira ile 161,6 lira arasında değişecek.
Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğalgaz sayaçlarının muayene ve damga ücretleri 85 lira olacak.

Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların muayene ve damga ücreti 13,9 lira olarak belirlenirken, tamir ve ayar istasyonlarının ücretleri 139,3 lira ile 371,9 lira arasında değişecek.

Egzoz gazı ölçme cihazları için belirlenen muayene ve damga ücretleri 57,5 lira ile 153,3 lira arasında olacak. Takograf cihazlarının muayene ücreti 76,6 lira, ısı sayaçlarının 61,9 lira, hız ihlal tespit donanımlarının ise saha muayenesi için 866,1 lira, saha harici muayene için 494,9 lira olacak.

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