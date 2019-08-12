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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.08.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

OGM kültürel değerlere sahip çıkıyor

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OGM kültürel değerlere sahip çıkıyor

Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı, sadece ev kadınlarına verdiği mikrokredilerle orman köylüsünün sosyo-ekonomik seviyesinin yükselmesine katkıda bulunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY), sadece ev kadınlarına verdiği mikrokredilerle orman köylüsünün sosyo-ekonomik seviyesinin yükselmesine katkıda bulunuyor.

Orman köylülerine sağlanan desteklere ilişkin Orman Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ORKÖY, ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünü sosyo-ekonomik projelerle destekleyerek yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve gelir seviyesini artırmayı amaçlıyor.

Sosyal maksatlı projeler kapsamında orman köylülerine dam örtülüğü, dış cephe mantolama, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi, kat kaloriferi sistemi gibi projelerle destek sağlanıyor. Faizsiz kredilerle oluşturulan desteklerin geri dönüşü, yılda bir taksit olmak üzere proje türlerine göre 3 ile 7 yıl arasında değişiyor.  Sosyal projelerle orman köylüsünün yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, odun tüketiminin azaltılması, buna bağlı olarak da ormana baskının azaltılması hedefleniyor.

GEÇEN YIL 182,55 MİLYON LİRA DESTEK VERİLDİ

Ekonomik maksatlı projeler çerçevesinde de büyük ve küçükbaş hayvancılık, fenni arıcılık, seracılık, kültür mantarcılığı, tıbbi ve aromatik bitki ve meyve yetiştiriciliği alanlarında destekler veriliyor. Bu projelerle orman köylüsünün yeni tarım uygulamalarıyla buluşturulması, gelir seviyesinin iyileştirilmesi, istihdama katkı sağlanması, kırsal alandan şehirlere göçün önlenmesi ve ormana baskının azaltılması hedefleniyor.

Hayvancılık ve fenni arıcılıkta sağlanan kredi desteklerinde faiz kaldırılırken seracılık, kültür mantarcılığı, meyve yetiştiriciliği, mikrokredi gibi diğer ekonomik maksatlı projelerde de Ziraat Bankasının tarımsal kredilere uyguladığı faizin yedide biri oranında yıllık faiz uygulanıyor.

Geçen yıl 8 bin 519 aileye 146,04 milyon lira kredi, 36,51 milyon lira hibe olmak üzere 182,55 milyon lira destekte bulunuldu. Bu yıl da orman köylüsüne 186 milyon lira destek verilmesi planlanıyor.

EKONOMİK DESTEKLERİN YÜZDE 20'Sİ HİBE

ORKÖY kapsamında ekonomik nitelikli olarak verilen desteklerde yüzde 20 hibe uygulanıyor. ORKÖY mevzuatına göre sadece ev kadınlarına yönelik uygulanan mikrokredi, gelir getirici faaliyette bulunmak üzere küçük bir başlangıç sermayesine ihtiyacı olan ve orman köylerinde ikamet eden dar gelirli ev hanımlarına imkan sağlamak amacıyla veriliyor.

Mikrokredi kapsamında geçen yıl Burdur'un Gölhisar ilçesi İbecik köyünde 4 ev kadınına bin lira hibe, 4 bin lira kredi olmak üzere kişi başı 5 bin lira, toplamda 20 bin lira "İbecik bezi" işlemesi konusunda ORKÖY desteği verildi. Böylelikle kadınlar, geleneksel İbecik bezini yeniden canlandırmaları ve aile bütçelerine katkı sağlamaları konusunda destekleniyor. 

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