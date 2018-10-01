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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.10.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

Ödemelerde nakitten dijitale 28 yıllık dönüşüm

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Ödemelerde nakitten dijitale 28 yıllık dönüşüm

BKM Genel Müdürü Soner Canko:"Son 10 yılda Türkiye'de toplam 104 milyon adet olan kart sayısı, ağustos sonu itibarıyla 204,4 milyon adede ulaştı.3 yıl önce internetten ödemelerde 20 milyon kredi kartı kullanılırken, bugün 28 milyon kredi kartının kullanıldığını görüyoruz. BKM Express'le bugüne kadar 240 bin bağış işlemiyle 4,7 milyon TL'nin sivil toplum kuruluşlarına kaynak olarak aktarılmasını sağladık.Önümüzdeki aylarda çalışmalarımızın sonucunu alacağımız konular arasında 'artırılmış gerçeklik', 'giyilebilir teknolojiler' ve 'nesnelerin interneti' yer alıyor" açıklamalarında bulundu.

BANKALARARASI Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, son 10 yılda Türkiye'de toplam 104 milyon adet olan kart sayısının, ağustos sonu itibarıyla 204,4 milyon adede ulaştığını bildirdi.

Canko, BKM'nin 28. kuruluş yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, BKM'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen 28 yılda tüketici alışkanlıklarındaki değişime ve teknolojideki dönüşüme paralel olarak ödeme sistemlerinin de hızlı bir gelişim gösterdiğini kaydetti.     

BKM olarak, bu süreçte geleceğin ihtiyaçlarına odaklanarak pek çok özel projeye imza attıklarını belirten Canko, şöyle dedi:     

"Kilometre taşlarımıza bakacak olursak, 1990'daki kuruluşumuzun hemen ardından 1991 yılında ilk POS hayata geçti. 1998'da taksitli ödemeler hayatımıza girerken, 2000'li yılların başlangıcıyla ise hızlı, güvenli ve kolay ödeme önem kazandı. Bu kapsamda 2006 yılında ilk temassız kredi kartını kullanıma sunarken, 2007'de Chip&PIN geçişini sağladık. 2010'da ise yakın alan iletişimine odaklandık. 2012 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan dijital dönüşüm kapsamında Türkiye'nin ilk dijital cüzdanı BKM Express'i tanıttık. 2016 yılında ise Türkiye'nin kartlı ödeme sistemleri tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atarak Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'u hayata geçirdik."     

 "KART KULLANIM BİLİNCİ HIZLA ARTIYOR"    

Soner Canko, attıkları tüm bu adımların desteğiyle ülkede her yıl ödemelerde nakit kullanım oranının düştüğünü, kart kullanım bilinci ve yenilikçi ödeme yöntemlerinin kullanım oranının hızla arttığını söyledi.     

Bundan 28 yıl önceki ödeme alışkanlıklarına bakıldığında, maaş alındığında kiradan senetlere ve faturalara kadar tüm ödemelerin nakitle yapıldığını, bugün ise çay-kahve satın almaktan e-ticaret siteleri aracılığıyla ev ihtiyaçlarını satın almaya kadar her harcamanın kartlarla gerçekleştirildiğini anlatan Canko, şunları kaydetti:     

"Son 10 yıla baktığımızda, 2008'de Türkiye'de toplam 104 milyon adet olan kart sayısı, ağustos ayı itibarıyla 65,2 milyon adet kredi kartı ve 139,2 milyon adet banka kartı olmak üzere toplam 204,4 milyon adede ulaştı. Kartlı ödemeler özelinde incelendiğinde de, banka kartı ile ödemeler son 10 yılda yüzde 38 birleşik yıllık büyüme oranı ile artarken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oranın yüzde 15 olarak gerçekleştiği gözleniyor. Bu rakamlar, bize nakitsiz topluma giden yolda ne kadar doğru adımlarla ilerlediğimizi gösterirken, dijital dönüşüm ve e-ticaretin gösterdiği yükseliş de bu hedefimizi destekliyor."     

 

"HER 5 KREDİ KARTINDAN İKİSİ İNTERNETTEN ÖDEMELERDE KULLANILIYOR"    

BKM Genel Müdürü Canko, son bir yılda üzerinden kartlı işlem geçen, online ödeme yapılan iş yerlerinin yaklaşık 45 bin adet seviyelerinde olduğunu bildirdi.     

Küçük ölçekliden en büyüğüne kadar e-ticaret ekosistemini oluşturan bu iş yerlerinin, kartlı ödeme yapılan tüm iş yerlerinin yüzde 3'ünü oluşturduğunu belirten Canko, iş yeri sayısındaki küçük payına karşın bugün her 100 liralık kartlı ödemeden 16 lirasının sanal iş yerleri üzerinden geçtiğini ve bu tutarın 10 yıl önce sadece 5 lira olduğunu söyledi.     

Canko, şöyle devam etti:     

"3 yıl önce internetten ödemelerde 20 milyon kredi kartı kullanılırken, bugün 28 milyon kredi kartının kullanıldığını görüyoruz. Her 5 kredi kartından ikisinin internetten ödemelerde kullanıldığı düşünüldüğündeyse, henüz büyük çoğunluğun e-ticaret alışverişi yapmadığını ifade edebiliriz. Bu noktada Türkiye'deki e-ticaret sektörünün büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu, e-ticareti henüz deneyimlemeyen kullanıcıların da ekosisteme dâhil olmasıyla birlikte büyümesinin hız kesmeden devam edeceğini öngörüyoruz."     

               

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