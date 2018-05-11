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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
11.05.2018 - 21:01, Son Güncelleme:

Oda fiyatları % 20 arttı

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Oda fiyatları % 20 arttı

KÖTÜ geçen 2016’nın ardından 2017’de hem turist hem de turizm gelirlerinde yükseliş yaşandı. 2018 için de gelen ilk veriler olumlu karşılandı.

Yabancı tur operatörlerinden gelen açıklamalar da 2018’de daha fazla turistin Türkiye’ye geleceğini gösteriyor. Ancak turist sayısı ile beraber gelirlerin de yükselmesi hedefleniyor. 2016’nın ardından birçok otelcinin ‘dramatik’ şekilde fiyatları düşürdüğüne dikkat çeken Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Asıl önemli olan fiyatlarımızı eski seviyelere çekebilmek. Turizm sektörü 2014’te çok iyi noktalara ulaşmış, verilen hizmet kalitesiyle doğru orantılı olarak fiyatlar iyi seviyelere gelmişti. 2016’da yaşanan kötü süreçle birlikte fiyatlar aşağı çekilmişti. 2017’de gelen turist sayısı artsa da düşük fiyatları yukarı çekmek pek mümkün olmadı. 2018’de ise bir önceki yıla göre fiyatları yüzde 15-20 arttırdık. Bu hâlâ yeterli değil. 2014’e göre fiyatlar hala yüzde 30 aşağıda. Belek’te, 2014’te 200-240 dolara oda satarken, 2017’de 100 dolara kadar düşenler oldu. Biz Cornelia olarak fiyat kırmadık. Tesisler bunu yaparsa o zaman Antalya turizmini hak ettiği fiyattan satabiliriz” diye konuştu.

Turizmin sadece yaz aylarına sıkıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Cornelia De Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin de, turizmi 12 aya yaymak için değişik enstrümanlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Cornelia otelleri olarak çok özel bir golf sahasına sahip olduklarını belirten Şahin, “Genelde İngiltere, Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkelerinden golf oynamak için gelirler. Bu yıl golf turistlerinde bir artış bekliyoruz. Geri dönüşlerin ise bir kaç yıl içinde tamamlanmasını bekiyoruz” dedi. Futbol takımlarının da yeniden Antalya’da kamp yapmaya başladığını söyleyen Şahin, “Belek’te 1500 takım kamp yapardı. Bu sayı bir hayli düşmüştü. Otellerimizde 25-27 takım kamp yapardı. Bu sene ise 17 oldu. Gelecek yıl yeniden 24-25 takıma çıkacağımı hesaplıyoruz. Bu tip işler ciddi katma değer yaratıyor” ifadelerini kullandı.

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