Oda fiyatları % 20 arttı
KÖTÜ geçen 2016’nın ardından 2017’de hem turist hem de turizm gelirlerinde yükseliş yaşandı. 2018 için de gelen ilk veriler olumlu karşılandı.
Yabancı tur operatörlerinden gelen açıklamalar da 2018’de daha fazla turistin Türkiye’ye geleceğini gösteriyor. Ancak turist sayısı ile beraber gelirlerin de yükselmesi hedefleniyor. 2016’nın ardından birçok otelcinin ‘dramatik’ şekilde fiyatları düşürdüğüne dikkat çeken Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Asıl önemli olan fiyatlarımızı eski seviyelere çekebilmek. Turizm sektörü 2014’te çok iyi noktalara ulaşmış, verilen hizmet kalitesiyle doğru orantılı olarak fiyatlar iyi seviyelere gelmişti. 2016’da yaşanan kötü süreçle birlikte fiyatlar aşağı çekilmişti. 2017’de gelen turist sayısı artsa da düşük fiyatları yukarı çekmek pek mümkün olmadı. 2018’de ise bir önceki yıla göre fiyatları yüzde 15-20 arttırdık. Bu hâlâ yeterli değil. 2014’e göre fiyatlar hala yüzde 30 aşağıda. Belek’te, 2014’te 200-240 dolara oda satarken, 2017’de 100 dolara kadar düşenler oldu. Biz Cornelia olarak fiyat kırmadık. Tesisler bunu yaparsa o zaman Antalya turizmini hak ettiği fiyattan satabiliriz” diye konuştu.
Turizmin sadece yaz aylarına sıkıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Cornelia De Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin de, turizmi 12 aya yaymak için değişik enstrümanlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Cornelia otelleri olarak çok özel bir golf sahasına sahip olduklarını belirten Şahin, “Genelde İngiltere, Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkelerinden golf oynamak için gelirler. Bu yıl golf turistlerinde bir artış bekliyoruz. Geri dönüşlerin ise bir kaç yıl içinde tamamlanmasını bekiyoruz” dedi. Futbol takımlarının da yeniden Antalya’da kamp yapmaya başladığını söyleyen Şahin, “Belek’te 1500 takım kamp yapardı. Bu sayı bir hayli düşmüştü. Otellerimizde 25-27 takım kamp yapardı. Bu sene ise 17 oldu. Gelecek yıl yeniden 24-25 takıma çıkacağımı hesaplıyoruz. Bu tip işler ciddi katma değer yaratıyor” ifadelerini kullandı.
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