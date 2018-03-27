O reklamlara yasak geldi! İşte yasaklı liste...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
27.03.2018 - 20:39, Son Güncelleme:

O reklamlara yasak geldi! İşte yasaklı liste...

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O reklamlara yasak geldi! İşte yasaklı liste...

RADYO Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen yüksek kalorili yiyecek ve içeceklerin (cips, kola ve bazı çikolatalar) reklamını yasaklıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırlayacağı kırmızı listede (reklamına izin verilmeyecek) yer alan yiyecek ve içeceklerin reklamları, televizyonlardan yayınlanamayacak. Bakanlığın hazırlıklarına başladığı liste kırmızı, turuncu ve yeşil kategorilerini içerecek. Kırmızı, kalorisi yüksek ve zararlı, turuncu dikkatli tüketilmesi gerekenleri, yeşil ise sağlıklı gıdaları gösterecek.

LİSTE HAZIRLANACAK

Sağlıkta dönüşümde ikinci döneme giren Sağlık Bakanlığı, stratejik planda sağlıklı bir yaşam için sağlıklı davranış alışkanlıklarının yaygınlaşması konusunda çalışma başlatmıştı. İlk etapta gıda ambalajlarının değişmesi için çalışma yapan Bakanlık, gıdaların trafik ışıklarının renkleriyle tanımlanmasını istemişti. Bakanlık şimdi de televizyonlarda yer alacak yiyecek ve içeceklerin kategorilerini belirleyecek. Bu amaçla RTÜK, “Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayınladı. Dün Resmi Gazete’de yayınlanan hükümlere göre, genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen yiyecek ve içeceklere ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı’nın hazırlayacağı liste esas alınacak. Bakanlık kırmızı ve turuncu liste yayınlayacak. Kırmızı listede (reklamına izin verilmeyecek) yer alan yiyecek ve içeceklerin reklamları, 15 günün sonunda yayınlanmayacak. Turuncu listede (reklamına belirtilen kriterlere uyması halinde izin verilecek) yer alan yiyecek ve içecekler için ise düzenleme iki yıl sonra devreye girecek. Daha önce zararlı olduğu düşünülen yiyeceklerin reklamına çocuk programları ile birlikte izin verilmiyordu. Program içinde yapılacak reklamlarda ise ekranın alt kısmında izleyiciler tarafından rahatça okunabilecek bir akar bant olacak. Burada düzenli ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelere yer veren Sağlık Bakanlığı uyarıları da bulunacak. Bu uyarılar RTÜK’ün internet sitesinde de yayınlanacak.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre Dünya Sağlık Örgütü’nün tüm Avrupa’da Besin Profili Modelinin geliştirilmesinı anahtar faaliyetlerinden biri olarak belirledi. Yetkililer besin profili modeline göre hazırlanan listede 5 kategoride çocuklara yönelik yiyecek ve içecek pazarlamalarına izin verildiğini belirtti.

İŞTE O LİSTE YASAKLANANLAR
1. Çikolata, şeker ve şekerlemeler
2. Bisküvi ve kekler, cipsler
3. Meyve suları, gazlı içecekler
4. Enerji içecekleri
5. Yenilebilir buzlar

İZİN VERİLENLER:
1. Et, balık, tavuk ve yumurta
2. Süt, yoğurt, ayran, peynir
3. Sebze, meyve ve bakliyatlar

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