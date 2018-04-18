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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
18.04.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

O çalışmalar ilk kez görüntülendi! Arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı

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O çalışmalar ilk kez görüntülendi! Arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, köprünün ayaklarının oturacağı alanda da denize kazıkların çakılması çalışmaları sürüyor. Kazık çakım çalışmaları deniz üzerinden ilk kez görüntülendi. Lapseki ilçesinde ise özellikle inşaat sektöründe patlama yaşanırken, arsa ve konut fiyatları yaklaşık dört kart arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli 18 Mart 2017'de atılan Çanakkale 1915 Köprüsü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'te açılması planlanan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart tarihinde gerçekleştirilen denize ilk kazık çakım çalışmalarının başlangıcında yaptığı konuşmada köprünün 1,5 yıl geri alınarak 18 Mart 2022 tarihinde açılacağı müjdesini vermesinin ardından çalışmalar 24 saat esasına uygun devam ediyor.

O çalışmalar ilk kez görüntülendi Arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı

Asya'yı Avrupa'ya denizden bağlayan altıncı bağlantı olacak Çanakkale 1915 Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğunun 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar, ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

O çalışmalar ilk kez görüntülendi Arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı

Köprü 2x3 şeritli olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında olacak. Kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Dev köprünün tabliyesinin yaklaşık 45.06 metre genişlikte ve 3.5 metre yükseklikte olması öngörülüyor.

O çalışmalar ilk kez görüntülendi Arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı

Tabliyenin her iki tarafına bakım onarım maksadıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. 325 kilometreye düşecek Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolunu da içerisine alacak mega proje kapsamında bir adet asma köprü, iki adet yaklaşım viyadüğü, dört adet betonarme viyadük, 10 adet alt, 33 adet üst geçit köprüsü, 43 alt geçit, 115 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, dört adet otoyol tesisi, iki adet bakım işletme merkezi ve altı adet ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Malkara-Çanakkale otoyolu kesimi İstanbul’u Çanakkale’ye ve Kuzey Ege’ye bağlayacak.

O çalışmalar ilk kez görüntülendi Arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı

Avrupa yakasında Gelibolu'ya bağlı Sütlüce mevkiinde kurulan şantiyede kuru havuz çalışmaları tamamlandı. Yatırım meblağı 10 milyar 354 milyon 576 lira olacak projenin köprü şantiyesinde grobeton ve seçme malzeme tesviye çalışmaları tamamlanırken, asma köprüde ve otoyol güzergahında proje çalışmaları aralıksız sürüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonlarının oturacağı mevkilerde deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı.

O çalışmalar ilk kez görüntülendi Arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı

Köprünün ayaklarının oturacağı alanda ise denize kazıkların çakım çalışmaları devam ediyor. Köprünün ayaklarının oturacağı deniz üzerindeki alanlar Avrupa yakasında kırmızı şamandırayla işaretlenirken, Asya yakasında yeşil şamandıralarla işaretlendi.

O çalışmalar ilk kez görüntülendi Arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı

'SEMA-1' adlı platformla köprünün ayaklarının yapılacağı yere çakılan kazıklar, Lapseki ilçesinde bulunan balıkçı barınağında kurulan şantiyeye getirildi. Dev kazıkların denize çakılmasının ardından kuru havuzda hazırlanacak köprü ayaklarına ait betonların yüzdürülerek çakılan kazıkların üzerine monte edileceği belirtildi. Yapılan çalışmalar denizden ilk kez görüntülendi.

O çalışmalar ilk kez görüntülendi Arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı

Kule keson temellerinin oturacağı deniz tabanında zemin iyileştirmesi için 192 adedi kuzey kulede, 165 adedi güney kulede olmak üzere toplam 357 adet 2,5 m çapındaki çelik kazık çakımlarında güney kulede bu zamana kadar 110 kazık başarı ile tabana çakıldı.

O çalışmalar ilk kez görüntülendi Arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı

Proje dahilinde 53 Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra müşavir teşkilatında 44 yüklenici bünyesinde 245’i mühendis olmak üzere toplam bin 122 personel ile birlikte 42 iş makinesi görev yapıyor.

RÜZGAR TESTİNİ BAŞARIYLA GEÇMİŞTİ

Yeri şehrin güçlü rüzgarı sebebiyle kaydırılan 1915 Çanakkale Köprüsü için Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da rüzgar testi yapılmıştı. Kopenhag’da bulunan Force Technology Test Laboratuvarı’nda köprüye rüzgar verildi.

O çalışmalar ilk kez görüntülendi Arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı

Buradaki testlerde köprü, saatte 288 kilometrelik rüzgara kadar direnç göstererek testi başarıyla geçti. Çanakkale’de bugüne kadar gerçekleşen en yüksek hızlı rüzgar, saatte 130 kilometre olarak kaydedilmişti.
Öte yandan köprü çalışmaları bir yandan devam ederken, bir yandan da Lapseki ilçesinde konut fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor.

O çalışmalar ilk kez görüntülendi Arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı

İlçede özellikle inşaat sektöründe patlama yaşanırken, hemen hemen her noktada inşaat çalışmaları göze çarpıyor. Arsa ve konut fiyatları köprü yapımından öncesine göre yaklaşık dört kart artarken, bu artışın köprünün gün yüzüne çıkmasıyla birlikte daha da artması bekleniyor.

O çalışmalar ilk kez görüntülendi Arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı

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