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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.04.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Nöbetçi noterlerden yoğun mesai

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Nöbetçi noterlerden yoğun mesai

Hafta sonu nöbet tutan noterliklerde en çok araç alım satım işlemi yapıldı - Nöbetçi noterliklerdeki toplam işlem sayısı 26 bin 231'e ulaştı.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi. 

Bu kapsamda, 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günlerinde saat 09.00-17.00'de, 81 ilde belirlenen noterler, nöbet mesaisine başladı. İlk hafta sonu nöbetinde noterliklerde toplam 6 bin 450 işlem yapıldı. 

Noterlikler, ikinci hafta sonu nöbetinde de mesaiye devam etti. İkinci hafta sonunda, ilkine göre işlem sayısında yaklaşık yüzde 50 oranında artış yaşandı. Bu kapsamda, 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günleri nöbet tutan noterliklerdeki işlem sayısı 9 bin 418 oldu. 

Nöbetçi noterlik uygulamasının üçüncü haftasına denk gelen 20-21 Nisan'da ise ilgi daha da arttı. Bu 2 günde yapılan toplam işlem sayısı 10 bin 363 olarak belirlendi. Böylece nöbetçi noterliklerde yapılan toplam işlem sayısı 26 bin 231'e ulaştı. 

ARAÇ SATIŞ İŞLEMİ SAYISI 18 BİNE YAKLAŞTI

Noterler, nöbette en çok araç alım satım işlemi yaptı. Uygulama kapsamında yapılan toplam ikinci el araç satış işlemi sayısı, 17 bin 903'e yükseldi. Araç satışını, vekaletname ile sıfır araç tescil işlemleri takip etti. 

Hafta sonları nöbetçi olarak belirlenen noterler, 09.00-17.00 saatlerinde hizmet veriyor. Bu çerçevede İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde ise birer noter nöbet tutuyor. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.

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