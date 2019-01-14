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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
14.01.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Nişantaşı'nda moda tasarımcılığını bırakıp çiftçi oldu

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Nişantaşı'nda moda tasarımcılığını bırakıp çiftçi oldu

Nişantaşı'nda moda tasarım atölyesi bulunan Nevin Yüncü, kızı için döndüğü memleketi Tekirdağ'da 15 yıldır çiftçilik yapıyor.

Nişantaşı'nda moda tasarım atölyesi işleten Nevin Yüncü, 15 yıl önce döndüğü memleketi Tekirdağ'da çiftçilik yapıyor.

Evlendikten sonra İstanbul'a taşınan ve Nişantaşı'nda moda tasarım atölyesi açan Nevin Yüncü, 10 yıl yaşadığı İstanbul'dan 2003 yılında kızının daha rahat bir ortamda büyümesi için Tekirdağ'a dönme kararı aldı.

Nişantaşında moda tasarımcılığını bırakıp çiftçi oldu

Baba ocağının bulunduğu Zafer Mahallesi'nde kendilerine ait topraklarda çiftçilik yapmaya başlayan Yüncü, kısa sürede öğrendiği çiftçilikte 15 yılı devirdi.

Erken saatlerde traktörle tarlaya giden, tarla süren ve çapalayan Yüncü, maharetiyle çevredekilerin takdirini topluyor.

 


Nişantaşında moda tasarımcılığını bırakıp çiftçi oldu

AA muhabirine açıklama yapan Nevin Yüncü, İstanbul'un karmaşıklaşan atmosferinden "nefes aldığım yer" diye tarif ettiği Tekirdağ'a dönme kararını, İstanbul'a gittiği günden beri düşündüğünü söyledi.


Nişantaşında moda tasarımcılığını bırakıp çiftçi oldu

Kızının geleceğini düşündüğü için dönmekte tereddüt etmediğini anlatan Yüncü, "Nişantaşı'nda moda tasarım atölyem, butiğim vardı. Orada 10 yıl kadar tasarımlar, modeller yaptım. Sonra Saadet isminde bir kızım dünyaya geldi. Ben kızımın şehirden uzak, daha doğal bir yerde büyümesini istedim." dedi.


Nişantaşında moda tasarımcılığını bırakıp çiftçi oldu

"HERKESİN TOPRAĞA BASMASINI TAVSİYE EDİYORUM"

İstanbul'dan sonra Tekirdağ'da rahat bir nefes aldığını aktaran Yüncü, "İstanbul'dan geldikten sonra burada nefes aldım. Egzoz dumanından, şehrin sanayisinden sonra burası adeta bana yeni bir nefes oldu. Burada yeniden doğdum. Toprak kokusu, havası huzur veriyor. Ben 45 yaşındayım herkes 35 yaşında falan gösterdiğimi söylüyor.


Nişantaşında moda tasarımcılığını bırakıp çiftçi oldu

Ben de herkesin ayağının toprağa basmasını tavsiye ediyorum. Topraktaki enerji, insanı hem gençleştiriyor hem güzelleştiriyor. Toprağın vermiş olduğu enerji hiçbir yerde yok. Bir karış bile olsa insanın toprağı olmalı." diye konuştu.

Yüncü, şu anda buğday ekimi yaptığını ve onlarla ilgilendiğini ifade ederek, şunları söyledi:


Nişantaşında moda tasarımcılığını bırakıp çiftçi oldu

 

 

 

"15 yıldır Tekirdağ'dayım, burada çok mutluyum, traktör kullanıyorum, tarlada çalışıyorum, tarlamı sürüyorum, soğan ekiyorum, ilaçlama yapıyorum. 15 yıllık Ziraat Odası'na kayıtlıyım. Ziraat Odası'nda çiftçilik belgelerim var. Çok mutluyum, yaptığım işten. Şu anda ekim ayında buğday ekmiştik, onlarla ilgileniyorum. Buğdaylarımız elli santimetre boyuna ulaştı. Nisan, mayıs aylarında da ayçiçeği ekimi yapıyoruz. Allah nasip ederse haziran ayı gibi de hasadını yapacağız.  Aynı zamanda organik tarımla da uğraşıyorum. Hiç hormon, kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan organik soğan üretimi yaptım. Çok güzel oldu. Şimdilik kendi ürünlerimizi kullandığımız yiyebileceğimiz kadar üretiyorum. Organik tarıma baklagillerle devam edeceğim. Nohut, fasulye ve bakla tarzı ürünler ekeceğim. İnşallah hedefim bunların satışını da yapıp gelir elde etmek."

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