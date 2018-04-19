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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.04.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

New York Fed Başkanı'ndan 'güvercin' çıkış

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New York Fed Başkanı'ndan 'güvercin' çıkış

New York Fed Başkanı William Dudley."İşsizlik düşük olmasına karşın enflasyon yüzde 2 hedefimizin altında seyrediyor. Bu geçerliliğini korudukça, para politikasını daha agresif şekilde sıkılaştırma argümanı güçlü görünmeyecek." dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley, ülkede enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam ettikçe para politikasını daha hızlı sıkılaştırmaya gerek kalmayacağını söyledi. 

Bronx kentinde konuşan Dudley, güçlü ekonomik büyüme ve yükselen enflasyonun daha hızlı faiz artırımlarına yol açmasının şart olmadığını ifade etti. 

İşsizliğin enflasyonu yükseltmeden ne seviyeye kadar düşeceğinin bilinmediğini vurgulayan Dudley, işgücü piyasasında hala gevşeklik olabileceğine işaret ederken, "Yetişkin erkeklere ilişkin işgücüne katılımı diğer gelişmiş ülkelerden düşük olduğu için istihdam piyasası ciddi kaynak sıkıntısı yaşamadan önce muhtemelen daha fazla iyileşebilir." dedi. 

Dudley, ABD ekonomisinin bu yıl ve gelecek sene, uzun vadeli trendin üzerinde büyümesini beklediğini kaydederken, bunun enflasyonu yüzde 2'ye yükselteceği öngörüsünde bulundu. 

Fed'in kademeli faiz artırımlarına devam etmesinden yana olduğunu ifade eden Dudley, "İşsizlik düşük olmasına karşın enflasyon yüzde 2 hedefimizin altında seyrediyor. Bu geçerliliğini korudukça, para politikasını daha agresif şekilde sıkılaştırma argümanı güçlü görünmeyecek." ifadesini kullandı.

Fed'in en önemli isimlerinden biri olan New York Fed Başkanı Dudley, bu yılın haziran ayında emekliye ayrılacağını açıklamıştı.

Fed'in para politikasını uygulayan şube olması nedeniyle imtiyazlı statüye sahip olan New York Fed'in yeni başkanı şu an San Francisco Fed Başkanı olarak görev yapan John Williams olacak. 

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