New York Fashion Week, Türk modacıları ağırladı

New York Fashion Week, bu yıl iki ayrı defileyle Türk modacıları ağırladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle New York Fashion Week’e katılan modacı Hakan Akkaya, kendi hazırladığı ve koçluğunu üstlendiği iki defileyle Türk modasını bir kez daha dünya podyumlarında taşıdı.

"Moda dünyasının dahi çocuğu" olarak tanımlanan Akkaya, etkinlikte, "Glam Rock" adını verdiği defilesiyle ve koçluğunu üstlendiği "Turkish Designers" karma defilesiyle iki farklı heyecan yaşattı.

Türk tekstilinin ve Türk tasarım gücünün büyüklüğünü New York Fashion Week’te yaptığı iki defileyle ortaya koyan ünlü modacının, "Glam Rock" adını verdiği koleksiyonunun tanıtımı, 10 Şubat'ta Springs Studio'da gerçekleşti.

Koleksiyonunun tanıtımı için podyuma ünlü top modeller Çağla Şikel ve Didem Soydan çıktı. Hakan Akkaya koçluğunda 11 Şubat’da gerçekleşen Turkish Designers'da ise Türk tasarımcılar Buket Özkalfalar, Barut Gökhan İldeniz, Ece Kavran ve Fırat Neziroğlu, koleksiyonlarını moda tutkunlarıyla buluşturdu.

Koleksiyonu Didem Soydan tanıttı. Söz konusu 2 defileyle birlikte New York Fashion Week’e üçüncü kez katılan Hakan Akkaya, arka arkaya New York Fashion Week takviminde yer alan ilk Türk modacı oldu.



"GENÇ MODACILAR VE TÜRK TEKSTİLİ İÇİN BU TÜR ETKİNLİKLERE KATILIM ÖNEMLİ BİR MOTİVASYON"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM ve Türkiye Tanıtım Grubu Başkanı İsmail Gülle, genç modacılar ve Türk tekstili için bu tür etkinliklere katılımın önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın sayılı moda merkezlerinden New York’ta Türk tasarımlarını yüzde 100 Türk kumaşlarıyla dünya podyumlarına taşıyan Hakan Akkaya’ya teşekkür ediyoruz. Türk tekstil sektörünün 8 bin yıllık geçmişi 21. yüzyılda göğsümüzü kabartan işleri dünya podyumlarına aynı başarıyla taşımayı sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde de tasarımcılarımızın küresel markalaşma yolculuğunda başta Türkiye Tanıtım Grubu olmak üzere pek çok platform üzerinden her yönüyle desteklemeye devam edeceğiz."



"BİR TÜRK MODACI OLARAK ÜLKEM ADINA ÇOK GURURLUYUM"

Modacı Hakan Akkaya da New York Fashion Week gibi dünyaca ünlü moda etkinliğinde Türk modasının temsil edilmesinin önemine işaret ederek, "Öncelikle destekleri için Ticaret Bakanı'mız Ruhsar Pekcan’a, TİM ve Türkiye Tanıtım Grubu Başkanı İsmail Gülle'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir Türk modacı olarak ülkem adına çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Geçen yıllarda yaptığı New York Fashion Week defilelerinde Türk müziği kullanma alışkanlığını bu yıl da bozmayarak Barış Manço'nun "Dönence" ve Zeki Müren'in "Yaralı Gönlüm" şarkılarıyla sürdüren Akkaya, defilesinde 44 kostüme yer verdi. 180 parçalık koleksiyonun tanıtımında 40 yabancı top model podyuma çıktı.

Defilede ayrıca, Akkaya’nın modern çizgilerde uyguladığı tesettür giyim modasına farklı, zarif yaklaşımı da büyük beğeni topladı.





