New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 336,70 puan (yüzde 1,37) yükselişle 24.874,76 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 29,69 puan (yüzde 1,10) artışla 2.720,94 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 72,84 puan (yüzde 1,0) primle 7.330,71 puana çıktı.

Analistler, güne negatif başlayan endekslerin seyrini değiştirmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergilerine ilişkin görece olumlu açıklamalarının belirleyici olduğunu belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin söz konusu vergilere ilişkin sorularını yanıtlarken, Kanada ve Meksika'nın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) yönelik müzakerelerde sonuca ulaşılması durumunda söz konusu vergilerden muaf tutulabileceğine işaret etmişti.

Özellikle, ABD'nin en büyük çelik ve alüminyum tedarikçisi olan Kanada'nın ek gümrük tarifesinden muaf tutulabileceği ihtimali, yatırımcıların Amerikalı şirketlerin hisse senetlerine yönelik iştahını olumlu etkiledi.

Ek gümrük vergisi düzenlemesinde geri adım atmayacaklarını belirten Trump, ülkesinin her yıl yüz milyarlarca dolarlık ticaret açığı vermesine, selefleri gibi tepkisiz kalmayacağını vurgulamıştı.