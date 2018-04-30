New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 134,18 puan (yüzde 0,55) artışla 24.445,37 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,08 puan (yüzde 0,30) yükselişle 2.677,99 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,72 puan (yüzde 0,23) değer kazanarak 7.136,52 puana yükseldi.
Açılışta, cuma günü rekor seviyeye ulaşan Amazon hisseleri yüzde 0,3 artış gösterirken, salı akşamı bu yılın ocak-mart dönemine dair bilançosunu açıklayacak Apple'ın hisseleri yüzde 2,2 yükseldi.
Öte yandan, ABD'nin en büyük üçüncü cep telefonu operatörü T-Mobile ile dördüncü operatörü Sprint'in dün açıkladığı birleşme kararının ardından, bu şirketlerin hisseleri açılışta sırasıyla yüzde 5,7 ve yüzde 11,4 değer kaybetti.
Uzmanlar, anti-tröst yasaları nedeniyle ABD'li regülatörlerin birleşmeyi onaylamayabileceğine dikkati çekerek, yatırımcıların bu şirketlere karşı satış pozisyonu aldığını bildirdi.