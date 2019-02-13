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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.02.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

Nail Olpak: Afrika, önemli kaynaklara sahip

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Nail Olpak: Afrika, önemli kaynaklara sahip

DEİK Başkanı Nail Olpak: "Afrika, önemli kaynaklara ve yükselen genç nüfusa sahip bir kıta. Türk ve Macar iş insanları olarak bizler, tecrübe ve birikimimizle Afrika'nın kalkınmasında etkin rol oynayarak Afrika'nın sorunlarına, Afrika'ya özgü çözümler üretmeyi arzu ediyoruz"açıklamasında bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Afrika, önemli kaynaklara ve yükselen genç nüfusa sahip bir kıta. Türk ve Macar iş insanları olarak bizler, tecrübe ve birikimimizle Afrika’nın kalkınmasında etkin rol oynayarak Afrika’nın sorunlarına, Afrika’ya özgü çözümler üretmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Olpak, DEİK’in Türkiye-Macaristan 2. Afrika İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, uzun yıllar boyunca son derece iyi ilişkilere, ortak tarih ve kültüre sahip, iki dost ülke olan Türkiye ve Macaristan’ın, her alanda ortak hareket ettiğini ve birlikte kazandığını söyledi.

Bugün Türk ve Macar iş insanları olarak Afrika’da ortak projeler ve yatırımlar gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Olpak, şunları kaydetti:

"Afrika, önemli kaynaklara ve yükselen genç nüfusa sahip bir kıta. Türk ve Macar iş insanları olarak bizler, tecrübe ve birikimimizle Afrika’nın kalkınmasında etkin rol oynayarak Afrika’nın sorunlarına, Afrika’ya özgü çözümler üretmeyi arzu ediyoruz. Afrika’da ortak projeler geliştirmek ve ortak yatırımlar yapmak için bankalar, medya kuruluşları, devlet kurumları ve iş dünyası örgütlerinin yer aldığı bir inisiyatif oluşturulması, hedef sektörler ve bu sektörlerde iki ülke tarafından birbirini tamamlayan ürün ve hizmetleri belirleyecek ve ikili görüşmeler yaparak mevcut projeleri değerlendireceğiz."

Olpak, Afrika’da 37 ülkede 55 noktaya uçan THY’nin büyük kolaylık sağladığını da aktardı.

"TÜRK İŞ ADAMLARININ MACARİSTAN’A YATIRIMLARI 8-10 MİSLİ ARTMIŞ VAZİYETTE"
DEİK Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat da Türkiye ve Macaristan arasında güçlü ilişkilerin bulunduğunu ifade ederek, 4 yıl öncesi ile bugün arasında ticaret hacminin yüzde 50 arttığını, 3 milyar doların üzerine çıktığını kaydetti.

İki ülke liderinin her zaman bir araya geldiğinde ticaret hacmindeki hedefi artırdığını belirten Polat, kendilerinin de bu hedefleri yakalamak için gayret gösterdiğini söyledi.

Polat, Türk iş adamlarının Macaristan’a yatırımlarının 4 yıl öncesine göre 8-10 misli arttığını aktararak, "4 yıl önce THY’nin Budapeşte’ye hafta 3 uçuşu vardı. Şimdi günde 5 uçuş var. İki taraf da dolu, yer bulmak mümkün değil. Siyasi olarak da Macaristan ile iyi ilişkilerimiz var." şeklinde konuştu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun ilişkilerin gelişmesindeki çabalarının önemini vurgulayan Polat, "İki ülke ekonomik ve siyasi alanda birçok iş birliği yapıyor. Artık iş adamlarımızın da aynı çabayı göstermesi lazım. Biz de elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız." dedi.

DEİK'in Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Erhan Barutoğlu ise "büyük fırsatların büyük ihtiyaçlardan doğduğunun" bir gerçek olduğunu belirterek, "En büyük ihtiyaçların Afrika kıtasında bulunduğu göz önüne alınırsa, iş birliği içinde olacak tüm ülkeler için en büyük fırsatların da bu kıta ülkelerinde olduğu da yadsınamaz bir gerçektir." diye konuştu.
Konuşmaların ardından ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

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