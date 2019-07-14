‘Müze hastane’ye 150 milyon TL
Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları çatısı altında faaliyet yürüten Amerikan Hastanesi, 100 yıla yakın deneyimini İstanbul dışına taşıyarak Bodrum Amerikan Hastanesi’ni açtı.
1997 yılından bu yana Bodrum’da hizmet veren Özel Bodrum Hastanesi’ni devralan Amerikan Hastanesi, satın alma ve yenileme çalışmaları kapsamında yaklaşık 150 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirerek Bodrum Amerikan Hastanesi olarak bölgede hizmet vermeye başladı. Hastanenin yenileme çalışmaları sırasında ‘Geç Roma Dönemi’ne ait ortaya çıkan tarihi eserleri koruma altına alarak sergileyen Bodrum Amerikan Hastanesi, bir ilke imza atarak ‘Müze Hastane’ ünvanını aldı. Bodrum Amerikan Hastanesi açılış töreninde konuşan Koç Holding Şeref Başkanı ve Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç, “Bodrum Amerikan Hastanesi, İstanbul Amerikan Hastanesi’nin sadece fiziksel ve teknik altyapısına benzemekle kalmayacak, hasta bakım standartlarını da Bodrum’a taşıyacak” dedi.
ŞEHİR ÇOK HIZLI GELİŞİYOR
Bodrum’un Türkiye’nin en güzide yerlerinden biri olduğunu, İstanbulluların yaz ve kış aylarında da yaşamayı tercih ettiği bir yer haline geldiğini belirten Rahmi Koç şunları söyledi: “Geçmişte Bodrum’da yaşayanların yaş ortalaması 50 civarındayken bugün genç nesil de Bodrum’a yerleşmeyi tercih ediyor. Okullar açılıyor, ticaret merkezlerinin İstanbul’u aratmayacak şekilde sayıları artıyor, hastaneler gelişiyor. Yaklaşık 1.5 yıl sonra sıfırdan hastane yapmak yerine, Bodrum’un kalbinde, Bodrum halkının da benimsediği bir hastaneyi satın almayı tercih ettik. 20 yıllık geçmişi olan Özel Bodrum Hastanesi’ni tüm alt yapısını yenileyerek yeniden inşa ettik. İnşa sırasında Geç Roma Dönemi’ne ait çok güzel mozaikler çıkınca, planlar değişti. Müze konseptli hastane ortaya çıktı.”
Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Erhan Bulutcu da 100 yıla yakın deneyimi Bodrum’a taşıdıklarını belirterek, “1997’den bu yana Bodrumluların sağlık ihtiyaçlarını karşılayan hastaneyi yenileme çalışmaları dahil olmak üzere yaklaşık 150 milyon TL’lik yatırım ile devraldık. Hedefimiz, Ege Bölgesi’nin sağlıkta mükemmellik ve merkezi konumuna gelmek” diye konuştu.
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