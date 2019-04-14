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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.04.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Mutlu şehir Sinop 1 milyon turist hedefini büyüttü

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Mutlu şehir Sinop 1 milyon turist hedefini büyüttü

Geçtiğimiz yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Sinop'a, bu sezon gelen ilk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 yılı araştırmalarına göre Türkiye'nin en mutlu şehri olarak belirlenen, geçen yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Sinop'a, bu sezon gelen ilk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı.

Anadolu'nun Kuzey'deki uç noktası Sinop, denizi, uzun kumsalları, Hamsilos Tabiat Parkı, Tatlıca Şelaleri gibi doğal güzellikleriyle öne çıkarken Tarihi Sinop Cezaevi, kazıları süren Balatlar Yapı Topluluğu ve kaya mezarlarıyla da dikkati çekiyor. 

Sinop turizminin lokomotifi Tarihi Sinop Cezaevi, "Anadolu'nun Alkatrazı" olarak nitelendiriliyor ve Türkiye'de "dark turizm"in (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahatler) önemli yerleri arasında gösteriliyor. 

Geçmişi 2 bin 300 yıl önceye dayanan ve kazı çalışmalarının devam ettiği Balatlar Yapı Topluluğu ise inanç turizmi açısından sadece Sinop değil bölge için gelecek vadediyor. 

Yeni turizm sezonunda kente gelen ilk turist kafilesi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun ve turizmciler tarafından, özel bir tesiste çiceklerle karşılandı. 
Turistlerle sohbet eden Tosun, kent hakkında bilgi verdi. 

Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinop'un her geçen yıl ziyaretçi sayısını artıran bir kent olduğuna işaret etti. 

Geçen yıl 1 milyon turist hedefine ulaştıklarını hatırlatan Tosun, "2019 yılında 1 milyonu aşkın ziyaretçi bekliyoruz. İnşallah güzel bir yaz sezonu geçireceğiz. İlk turist kafilesi geldi. Umarım devamı da gelir. Çünkü hem ülkemiz, hem Sinop bunu hak ediyor." diye konuştu. 

Kente gelen turistler ise Sinop'un doğasını ve tarihi mekanlarını merak ettiklerini, sahil kenti Sinop'ta taze ve lezzetli balık yiyeceklerini ifade ettiler. 

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