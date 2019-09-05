Mütevazı artış

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ağustosta ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.69 artarak 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, “8 aylık ihracat rakamımız da 117.2 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşmıştır” dedi. Ağustos ayı ihracat rakamları, Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Kongre ve Etnografya Müzesi’nde dün düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Türkiye’nin en önemli ihracat pazarları olan AB’nin yüzde 1.3, Almanya’nın yüzde 0.4, İngiltere’nin yüzde 1.3 gibi durgunluk seviyesinde büyümesinin beklendiğini aktaran Pekcan, iş insanlarının ve ihracat ailesinin içinden geçilen bu süreç göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Küresel ekonomide ve AB’de yaşanan ekonomik belirsizliğe ve Brexit sürecine değinen Pekcan, bu küresel gelişmelerin ışığında Türk ekonomisinde önemli gelişmeler yaşandığını bildirdi. Pekcan, zorlu küresel şartlara rağmen hızla daralan dış ticaret açığı ve başarılı bir turizm sezonu sayesinde yılın ilk yarısında Türk ekonomisinin uzun yıllardır ilk defa cari fazla verdiğini vurguladı.

Cari açığını hızla daraltan ve cari fazlaya geçen Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki borçlanma ihtiyacının da hızla azaldığını dile getiren Pekcan, şu ifadeleri kullandı: “Bu yılın ilk çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısı 12.1 puan, ikinci çeyrekte 7.4 puan olmuştur. Tüm bu gelişmeler ihracatımızın Türk ekonomisi için stratejik önem taşıdığının göstergesidir. Amacımız ihracatımızdaki bu olumlu performansı önümüzdeki yıllara yaymak ve ihracatımızın içerisindeki yüksek teknolojili ve katma değerli ürün ihracatının payını artırmaktır.”

CUMHURİYET REKORU

Pekcan, haziran ve ağustosta uzun bayram tatilleri nedeniyle ihracat rakamlarının etkilendiğini ancak buna rağmen 8 aylık rakamın Cumhuriyet rekoru olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “Ağustosta uzun süren Kurban Bayramı tatili ve Zafer Bayramı’nın en çok ihracat yaptığımız cuma gününe denk gelmesi nedeniyle daha mütevazı bir artış oldu. Haziranda 9 gün tatil vardı 21 günde ihracatımız yüzde 20 artmasına rağmen haziranda eksi 14’ü gördük. Dolayısıyla iki bayram ayı dışında ihracatımızın performansı dünyadaki tüm olumsuz gelişmelere rağmen yüzde 5.8. Ancak haziran ve ağustos ayları olumsuz etkiliyor. Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1.69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatımız da binde 2.7’lik azalmayla 15 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşti.” Pekcan, böylece ağustosta dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9 azalmayla 2 milyar 376 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 84.7 olduğunu söyledi.

EN YÜKSEK İHRACAT ALMANYA VE İNGİLTERE’YE

BAKAN Pekcan, yılın 8 ayında ihracatın yüzde 2.9 artış gösterdiğini, ithalatın ise yüzde 16.9 azaldığını belirterek, söz konusu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yıl yüzde 69.2 iken bu sene yüzde 85.6’ya çıktığını söyledi. Ağustosta en fazla ihracatın Almanya ve İngiltere’ye yapıldığını aktaran Pekcan, “Almanya’ya ihracatımız yüzde 0.95 artışla 1 milyar 210 milyon dolar, İngiltere’ye ihracatımız yüzde 12.43 artışla bir milyar 38 milyon dolar, Avrupa Birliği’ne ihracatımız ise yüzde 7,53 artışla 6 milyar 362 milyon dolar olmuştur” dedi. Pekcan, AB’nin Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı payın yüzde 48.4 pay aldığını ifade etti.

AĞUSTOSUN LİDERİ OTOMOTİV

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Son 12 aylık ihracatta 180.1 milyar dolarla Yeni Ekonomi Programı 2019 İhracat hedefimiz olan 182 milyar doları neredeyse yakaladık” dedi. Gülle, ağustosta bin 219 firmanın ihracata “merhaba” dediğini belirterek, Sivas’tan da HM SİVMAD Mobilya Maden firmasının Gürcistan’a satış yapmak suretiyle ilk kez ihracat ailesine katıldığını bildirdi. Gülle, şunları kaydetti: “Ağustosun lideri, ihracatını yüzde 8.4 artırarak 1.74 milyar dolara ulaşan otomotiv oldu. Yüzde 19 artışla 1.63 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, yüzde 1.2 artışla 1.4 milyar dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu. İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 46.5 artışla 175 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık, yüzde 30.2 artışla 6 milyon dolara ulaşan süs bitkileri ve yüzde 29.5 artışla 286 milyon dolara ulaşan çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri oldu.” Toplantının ardından TİM ile Türk Eximbank arasında ihracatçı birlikleri kaynaklarının Eximbank’a aktarılmasına ilişkin protokol imzalandı.