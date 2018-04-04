Mustafa Kopuk’tan 5 tavsiye
Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki yeni yatırım fonlarından biri Tarvenn. İstanbul merkezli uluslararası bir yatırım ve danışmanlık firması “Tarvenn Ventures and Advisors” CEO’su Mustafa Kopuk’un girişimcilere tavsiyeleri şöyle:
Değer yaratan fikriniz değil sizsiniz: En basit fikirlerin doğru ellerde büyük işler haline geldiğini unutmayın. Fikrinizin iyi olması başarılı olacağınız anlamına gelmez. Fikri hayata geçirmek ve başarılı şekilde sürdürmek değer yaratır. Kimsenin aklına gelmeyeni yaptığınız yanılgısına düşmeyin. Daha iyi yapmaya odaklanın.
Bahane üretmeyin, çözüm üretin: Olumsuzluklara değil, çözüme odaklanın. Artık patron sizsiniz. Sızlanmayın. Zorlukların olmayacağı bir serüven hayal ediyorsanız yanlış yerdesiniz. Ters giden şeyler için kimseyi suçlamayın. Çözüm odaklı olun. Zorluklara göğüs gerin, çözüm üretin, ilerleyin.
Dinleyin, çıkarım yapın ve uygulayın: Sürekli sorgulayın, görüş alın, fikirlerinizi test edin. Eleştirilere açık olun, savunma yapmak yerine çıkarım yapın, son kararı sizin vereceğinizi unutmayın. Fikirleriniz çalınacak diye korkmayın. Kopyalanması korktuğunuz kadar kolaysa o fikri hemen değiştirin.
Kendinizi, rakiplerinizi ve ihtiyaçlarınızı bilin: Zayıf yönlerinizin farkında olun, ekibinizi ona göre kurun. Rakiplerinizi iyi analiz edin. Öne geçmek ve şirketinizi ayakta tutmak için ihtiyaçlarınızı iyi tespit edin, iyi planlayın ve düzenli takip edin.
Mükemmele ulaşmak için iyiden olmayın: Sade düşünün, hızlı hareket edin. Mükemmele ulaşmayı beklemeyin. Yolda birçok şeyi değiştirmeniz gerekecek. Hemen başlayın, test edin, iyileştirmeler yaparak devam edin. İyileştirmelere hiçbir zaman ara vermeyin.
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