Mustafa Kopuk’tan 5 tavsiye

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
04.04.2018 - 23:53, Son Güncelleme:

Mustafa Kopuk’tan 5 tavsiye

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Mustafa Kopuk’tan 5 tavsiye

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki yeni yatırım fonlarından biri Tarvenn. İstanbul merkezli uluslararası bir yatırım ve danışmanlık firması “Tarvenn Ventures and Advisors” CEO’su Mustafa Kopuk’un girişimcilere tavsiyeleri şöyle:

Değer yaratan fikriniz değil sizsiniz: En basit fikirlerin doğru ellerde büyük işler haline geldiğini unutmayın. Fikrinizin iyi olması başarılı olacağınız anlamına gelmez. Fikri hayata geçirmek ve başarılı şekilde sürdürmek değer yaratır. Kimsenin aklına gelmeyeni yaptığınız yanılgısına düşmeyin. Daha iyi yapmaya odaklanın.

Bahane üretmeyin, çözüm üretin: Olumsuzluklara değil, çözüme odaklanın. Artık patron sizsiniz. Sızlanmayın. Zorlukların olmayacağı bir serüven hayal ediyorsanız yanlış yerdesiniz. Ters giden şeyler için kimseyi suçlamayın. Çözüm odaklı olun. Zorluklara göğüs gerin, çözüm üretin, ilerleyin.

Dinleyin, çıkarım yapın ve uygulayın: Sürekli sorgulayın, görüş alın, fikirlerinizi test edin. Eleştirilere açık olun, savunma yapmak yerine çıkarım yapın, son kararı sizin vereceğinizi unutmayın. Fikirleriniz çalınacak diye korkmayın. Kopyalanması korktuğunuz kadar kolaysa o fikri hemen değiştirin.

Kendinizi, rakiplerinizi ve ihtiyaçlarınızı bilin: Zayıf yönlerinizin farkında olun, ekibinizi ona göre kurun. Rakiplerinizi iyi analiz edin. Öne geçmek ve şirketinizi ayakta tutmak için ihtiyaçlarınızı iyi tespit edin, iyi planlayın ve düzenli takip edin.

Mükemmele ulaşmak için iyiden olmayın: Sade düşünün, hızlı hareket edin. Mükemmele ulaşmayı beklemeyin. Yolda birçok şeyi değiştirmeniz gerekecek. Hemen başlayın, test edin, iyileştirmeler yaparak devam edin. İyileştirmelere hiçbir zaman ara vermeyin.

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