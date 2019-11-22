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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.11.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

MÜSİAD "Uluslararası Diplomasi Zirvesi" Sakarya'da başladı

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MÜSİAD "Uluslararası Diplomasi Zirvesi" Sakarya'da başladı

MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Adnan Bostan "Küresel ölçekte faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2018 yılını Afrika Yılı ilan ettik ve birçok çalışmaya imza attık. 2019 yılını ise Asya-Pasifik ve Latin Amerika Yılı ilan ettik. Ülkemizin bu bölgelerle ticaret hacmini artırmayı planlıyoruz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi'nce Sakarya'da düzenlenen "Uluslararası Diplomasi Zirvesi" başladı.

Erenler ilçesindeki bir otelde yapılan zirveye 20 ülkeden büyükelçi, maslahatgüzar ve ticaret ateşeleri katılıyor.

MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Adnan Bostan, burada yaptığı konuşmada, Derneğin 11 bin üye ve 60 bine yakın işletmeyle yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan bir yapı olduğunu söyledi.

Yurt içinde 87, yurt dışında 225 farklı noktadaki teşkilat ağıyla Türkiye'nin en güçlü, en büyük ve en yaygın sivil toplum kuruluşu ve küresel sermaye platformu olduklarını belirten Bostan, bilişimden eğitime, enerjiden hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

MÜSİAD'ın, Türk yatırımcıların yabancı ülkelerde faaliyet göstermesinde köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Bostan, yabancı ülkelerin önemli STK'leri ve önde gelen kurumlarıyla MoU (uzlaşı belgeleri) anlaşmaları imzalayarak ticari iş birliklerinin gelişmesine katkıda bulunduklarını anlattı.

Derneğin ulusal ve uluslararası ölçekte çok önemli bir rol oynadığını vurgulayan Bostan, şöyle devam etti:

"Küresel ölçekte faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2018 yılını Afrika Yılı ilan ettik ve birçok çalışmaya imza attık. 2019 yılını ise Asya-Pasifik ve Latin Amerika Yılı ilan ettik. Bu doğrultuda ülkemizin bu bölgelerle ticaret hacmini artırmayı planlıyoruz. Bu yıl içinde Kolombiya, Meksika, Malezya, Endonezya, Çin, Özbekistan, Hindistan ve Rusya'ya sektörel iş gezileri yapacağız. Avustralya Sidney ve Kazakistan şube açılışlarını da bu yıl içinde yapacağız."

"ARAP COĞRAFYASININ FARKLI BİR YERİ VAR"

Bostan, Arap dünyasına yönelik çalışmaların da hızla devam ettiğini belirterek, "Arap coğrafyasının, hem geçmişten gelen ortak yaşam tecrübemiz hem de aynı dinin mensupları olduğumuz için bizim nezdimizde farklı bir yeri var. Her şeyden öte konuya ümmet bilinciyle yaklaşıp kardeşlik temelli bir ilişki tesis etmeyi istiyoruz." diye konuştu.

MÜSİAD'da kayıtlı 3 bin 500'e yakın "yabancı" diye nitelendirilen ancak kardeş ülke vatandaşlarının oluşturduğu şirketlerin bulunduğuna dikkati çeken Bostan, şunları kaydetti:

"Bu şirketler Türkiye'de çeşitli iş kollarında işler yapmaktadır. Türkiye'deki ekonomik şartlar, kanun, düzen intizam, yeni müşteri bulmaları ve network açarak dünyaya MÜSİAD sayesinde açılmaları için bir araya geldik ve tecrübelerimizi paylaştık. Onların yaşadıkları sıkıntılara yoldaş olduk, yardımcı ve destek olduk. Bunları çok önemsediğimizi ifade etmek istiyorum."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katılımcıları kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Yüce, ilin birçok sektör ve iş kolunda faaliyet gösterilen bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Yarın sona erecek zirveye, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı Yaşar Coşkun da katıldı.

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