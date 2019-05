MÜSİAD Genel Merkez binası resmi açılış töreni

MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu'nun kapanış oturumu ve yeni genel merkez binasının resmi açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. MÜSİAD'ın yeni genel merkez binasının açılış kurdelesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kesildi.



Törene Cumhurbaşkanının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra çok sayıda devlet yetkilisi ile STK ve Oda Başkanı katıldı.



Törenin ardından yapılan toplantıda MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, konuşmasına katılımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.



MÜSİAD'ın geçmişten bugüne geldiği yoldan ve yaptığı çalışmalardan bahseden Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bir vakitler, bazı hayallerin bırakın icrasını, bahsi bile mümkün değildi. Hayal etmek, dava insanlarının ortak meselesidir. Lakin o insanları bir hayale inandırmak ve yola çıkmak ise, liderlik meselesidir. Büyük Türkiye hayalini kurduran, bu hayale bizleri inandıran, bu hayal için yola revan eden ve bugünün Türkiye'sini inşa eden liderimizin, Devlet Başkanımızın sözünü bugün MÜSİAD ailesi olarak kendi süreçlerimiz için tekrarlıyoruz, 'Durmak yok, Yola devam' diyoruz. MÜSİAD, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şiar ile yürümeye devam edecektir. Sözü sözümüzdür, yolu yolumuzdur dediğimiz liderimizin çizdiği perspektifte, sonuna kadar memleket sevdasının ardında yol alacağız."



"ŞARKIMIZ, BÜYÜK TÜRKİYE, MESELEMİZ BÜYÜK TÜRKİYE"



"Şarkımız, büyük Türkiye, meselemiz büyük Türkiye." diyen Kaan, değişken dünyada Türkiye'nin artık uluslararası arenada güçlü ve etkin bir oyuncu olduğunu dile getirdi.



Kaan, güçlenen Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomi-politik ortamın kendilerini yıldırmayacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aksine daha büyük hamleler ve ilerleme yolunda daha cesur adımlar atmak adına cesaretlendirir ve yüreklendirir. MÜSİAD, güçlü Türkiye yolunda, yerel ve global ölçekteki saha yaygınlığı, sektörel yetkinliği, üye sayısı ve profil zenginliği, üretimden istihdama, ihracattan yatırıma kadar genişleyen nüfuz alanı, sosyal yapının her kesimine ulaşan proje ve etkinliği ile milletinin ve devletinin hizmetinde olacak.

Türkiye, 24 Haziran seçimlerinin ardından kendi yönetim paradigmalarını değiştirme yolunu seçmiş ve çok daha güçlü bir yönetim anlayışına geçmiştir. Bu tarihi karar, ülkemizin yarınları açısından milattır. Karar alma ve uygulama süreçlerini hızlandıran, yetkinliği ve hedefe yönelik çözüm anlayışını ön plana çıkaran bu yeni sistemde bizlerin üzerine düşen temel vazife, sistemin işleyişini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına kendi kurumsal ve yapısal dönüşümlerimize ağırlık vermekti. MÜSİAD olarak bu amaçla, 29 yıllık bu kurumda, temel değerlerimiz ve kuruluş amaçlarımıza kesinlikle sadık ve bağlı kalarak, kendi yönetim ve uygulama paradigmalarımızı, değiştiriyoruz."



"OSB PROJESİ, HER YIL 200 ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME GELİŞTİRECEK"



Kaan, MÜSİAD olarak etki ve güç alanını, memleketin ve devletin menfaatleri adına çok daha etkin ve verimli hale getirme amacında olduklarını aktardı.

MÜSİAD'da yaşanan değişim ve yenilenme hakkında bilgi veren Kaan, attıkları ve atacakları adımları paylaştı.



Kaan, "Borca dayalı değil, üretime dayalı gelişim hedefi için girişimcilerin birlikte iş yapıp birlikte hareket edebileceği 'üretim-ticaret üsleri' inşa etmek zaten somut projelerimiz arasındaydı. Bu amaçla tasarlanan OSB Projesi, her yıl 200 orta ölçekli işletmeyi geliştirip 10 yılda 20 bin firma ve 200 milyar dolar tutarında çıktıyı milli gelire kazandırmayı hedeflemektedir. Proje tüm hızıyla devam etmektedir." bilgisini paylaştı.



"MESELEMİZ TÜRKİYE İSE İLLA Kİ BERABER"



Kaan, "MÜSİAD yeni dönemde satışa yönelik planlama ve üretim anlayışıyla ortaklıklar ekonomik anlamda yayılmacılık dönemini başlatmaktadır. Bu husustaki tüm altyapı çalışmalarımızı tamamladık. MÜSİAD, artık kendini bir sermaye üssü ve iktisadi data merkezi olarak tanımlamaktadır. Çıkış noktamız ve MÜSİAD yeni dönem mottomuz bellidir; Beraber, meselemiz Türkiye ise illa ki beraber." diye konuştu.



Genel Başkan Kaan, yeni ekonomik mimarinin değişen şartlarına uyumlu yeni alanlar açmaya ve bu alanlarda çözüme odaklı somut projeler geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.



MÜSİAD'ın yeni dönemde, ülkesinin, tarihinin, değerlerinin, nesillerinin bekası ve salahiyeti için kültür, sanat ve spor alanlarında, eğitim alanında, sosyal sorumluluk ve mevzuat geliştirme alanlarında her zamankinden daha aktif ve daha sistematik çalışmak için tüm altyapı çalışmalarını tamamladığını aktaran Kaan, MÜSİAD Kadın ve Genç MÜSİAD'ın da bu doğrultuda çalışmalarına devam edeceğini söyledi.