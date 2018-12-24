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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.12.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

MÜSİAD, Belarus ve Bulgaristan'da temsilcilik açtı

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MÜSİAD, Belarus ve Bulgaristan'da temsilcilik açtı

Dernek, Belarus ve Bulgaristan'da gerçekleştirdiği temsilcilik açılışlarıyla 89 ülkede 219 temsil noktasına ulaştı.

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Belarus ve Bulgaristan'da temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Ticaret Diplomasisi" vizyonuyla küresel ölçekli teşkilat ağını genişleten dernek, gelecek 3 ay içerisinde 100 ülkede teşkilatlanma hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.     

Belarus ve Bulgaristan’da temsilcilik ofisi açan MÜSİAD, 89 ülkede 219 temsil noktasına ulaşmış oldu.     

MÜSİAD Belarus Temsilcisi olarak Mikail Çalışkan ve MÜSİAD Bulgaristan Temsilcisi olarak Kemal Özmez göreve getirildi.       

"İKİLİ İLİŞKİLER ÇOK ÖNEMLİ BİR SEVİYEYE ULAŞTI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurt dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Türkiye'nin, Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu, bu yönüyle Belarus'un, Türkiye'nin Avrasya'daki önemli partnerlerinden biri konumunda bulunduğunu kaydetti.     

Belarus'la ilişkilerin yapıcı diyalog odaklı bir temelde, olumlu mecrada ilerlemekte olduğunu belirten Uyar, son dönemde ikili temas ve ziyaretlerde artış kaydedildiğini bildirdi.     

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2016'da Minsk'e gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandığını hatırlatan Uyar, yapımı 2016 yılında tamamlanan Minsk Camisi'nin de açılmasıyla ikili ilişkilerin çok önemli bir seviyeye ulaştığını kaydetti.     

Karşılıklı ticari ilişkilerin her geçen yıl ivme yakaladığını belirten Uyar, iki ülke arasında dış ticaret hacminin 605 milyon dolar seviyesine ulaştığını, Türkiye'nin yaptığı ihracatın 422 milyon dolar seviyelerine kadar yükseldiğini bildirdi.     

"BULGARİSTAN'DAKİ TOPLAM TÜRK YATIRIMLARI 2 MİLYAR DOLAR SEVİYELERİNDE"

Bulgaristan'daki temsilcilik açılışlarına değinen Uyar, Bulgaristan'ın Türkiye'nin ilk 5 ticaret ortağı arasında yer aldığını aktardı.       

Bulgaristan'ın dış ticaretinde Türkiye'nin payının yüzde 8 olduğuna işaret eden Uyar, şunları kaydetti:     

"Bu rakamın daha üst seviyelere çıkarılması gerekiyor ve bu anlamda MÜSİAD olarak faaliyetlerimize hız vereceğiz. Bulgaristan'daki toplam Türk yatırımları 2 milyar dolar seviyelerinde. Türk sermayeli iki bankanın yanı sıra Bulgaristan'da irili ufaklı yaklaşık bin 500 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Türk müteahhitlik firmaları tarafından tamamlanan ve devam eden projelerin tutarı ise 1,2 milyar dolar. 2009 yılında Sofya'da bir Türk Ticaret Merkezi kuruldu. Bu gelişmeler ile ilişkiler çok iyi bir seviyeye geldi ancak potansiyeli tam anlamıyla henüz yansıtmıyor. Bulgaristan AB üyesi bir ülke. Bu Türkiye açısından önemli." 

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