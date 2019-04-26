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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.04.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

MÜSİAD Başkanı Kaan: Türkiye, son 17 yılda 217 milyar dolar dış yatırım çekti

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MÜSİAD Başkanı Kaan: Türkiye, son 17 yılda 217 milyar dolar dış yatırım çekti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan "Türkiye, son 17 yılda 217 milyar dolar dış yatırım çekmiş ve bu alanda dünya sıralamasında 61. sıradan, 43. sıraya yükselmiştir" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye, son 17 yılda 217 milyar dolar dış yatırım çekmiş ve bu alanda dünya sıralamasında 61. sıradan, 43. sıraya yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, bugün düzenlenen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, (YOİKK) toplantısının ardından Kaan, yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Türkiye, son 17 yılda 217 milyar dolar dış yatırım çekmiş ve bu alanda dünya sıralamasında 61. sıradan, 43. sıraya yükselmiştir. Bu durum, yeni dönem için cesaret verici, olumlu bir veridir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından başlayan reform süreci, yatırım politikasının belirlenmesi adına önemlidir. Toplantı, son derece verimli geçmiş ve sonuç odaklı çıktılar elde edilmiştir. Toplantıda, yatırımın yol haritasını belirlemek adına yeni planlar masaya yatırılmış ve çalışma grupları oluşturularak somut adımlarla ilerlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu itibarla; taslak eylem planlarının çalışılmasına ve bir sonraki toplantının bir ay sonra yapılmasına karar verilmiştir. Bir aylık süre zarfında, YOİKK'e taraf tüm paydaşların birlikte hareket edeceği bir çalışma sistematiği benimsenmiştir. 11. Kalkınma Planı ekseninde ve plana etki edecek şekilde çalışılmasına karar verilmiş, özellikle yurt dışından gelecek yatırımları desteklemeye yönelik senkronize eylem planları mantığı olumlu bulunmuştur. 

Çözüme yönelik doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı bir sistem içinde çalışılmasının verimli olacağı değerlendirilmiştir. Türkiye'nin, yatırım çekme noktasında oldukça çetin bir rekabet ortamı içinde hareket edeceği gerçeği unutulmadan, hem teşvik sistemleri hem de proje bazlı çalışmaların göz önünde tutulması gerektiğinin altı çizilmiştir. Reform süreçlerinin oluşturduğu olumlu iklim ve 4,5 yıllık kesintisiz yönetim süreci, yatırım planlama adına oldukça cesaret verici ve ılımlı bir ortam sunmaktadır. Birer aylık toplantıların sonunda, kasım ayında nihayetlenecek olan yatırım planlama ve uygulama süreçlerinin önünü açacak düzenlemelerin de olması, ayrıca önemli bir gelişmedir." 

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