MÜSİAD Başkanı Kaan: Milli dönüşüm hamlesinin destekleyicisi olacağız

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, değişim sürecini en etkin şekilde yönetebilmek için MÜSİAD Innova markasını hayata geçirdiklerini belirterek, "(Bu sayede) Artık daha kapsamlı bir milli dönüşüm hamlesi destekleyicisi olmayı hedeflemekteyiz." dedi.



Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğleden sonraki bölümüne katıldığı programda konuşan Kaan, her yıl kendini yenileyerek bir MÜSİAD geleneği olma yolunda ilerleyen Vizyoner'in bu haliyle global anlamda bir tasarım ve strateji üretme toplantısı olma kimliğine büründüğünü söyledi.



Programda Dijital Gelecek ana teması üzerinden, aslında yeni dünya düzenindeki yeni yol haritalarının masaya yatırıldığını ve bu konuda paneller düzenlendiğini dile getiren Kaan, aynı zamanda dijital ekonomiyi, dijital ticareti ve dijital parayı konuşacaklarını anlattı.



Kaan, etkinlikte girişimcilerin ve yatırımcıların bir araya geldiğini kaydederek, "Bu sene ve gelecek yıllarda ülkemizin milli teknoloji hamlesine önemli bir katkı sunarak aynı zamanda Türkiye merkezli bir global strateji belirleme toplantısı sistemine dönüşeceği kanaatindeyiz. Bu bakımdan Vizyoner'in sağlayacağı fayda ve dinamizm, heyecanımızı daha da artırmaktadır." diye konuştu.



Halihazırda dünyada sınırların kestirilemediği bir dönüşümün yaşandığını aktaran Kaan, bu dönüşümün sadece dijitalle sınırlı olmadığını söyledi.



MÜSİAD'DAN MİLLİ İKTİSADİ MİMARİ PROGRAMI



Abdurrahman Kaan, MÜSİAD tarafından hayata geçirilen projelerden bahsederek, 2020-2021 dönemi için üretimden ticarete, yatırımdan eğitime, sanattan toplumsal yapının onarımına kadar her alanda etkinliklerini artıracak iktisadi planlarını devreye soktuklarını bildirdi.



Kaan, Erdoğan'ın, Milli İktisadi Mimari (MİM) isimli programlarının her aşamasında kendilerinden desteği esirgemediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Programın sahaya yansıması olan saha markalarımızın tanıtımı ve kamuya açıklanmasını bugün, huzurunuzda paylaşmak isterim. MİM planımız çerçevesinde, yeni dünyanın yeni milli güç unsurlarını kendimize hedef tayin ettik. Her bir unsurda, etkin teşekküller ve yapılar inşa ederek devletimizin ve milletimizin hizmetinde olduğumuzun altını bir kez daha huzurlarınızda çizmek isterim. İyi günde-kötü günde, ezel-ebed beraber şiarıyla çıktığımız bu yolda sermayede birleştirici güç olma hedefiyle milli güç unsurlarına denk düşen yapılar geliştirdik. Bunları MÜSİAD Saha Markaları olarak tanımladık ve

yapılandırdık."



"MİLLİ DÖNÜŞÜM HAMLESİNİN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ"



Kaan, bilgi ve inovasyonun, dijital çağın en önemli kozu olduğunu belirterek, bu alanda tüm süreçlerin yeniden şekillendiğini, bilinen yöntemlerin çoğunun tarihte kendine yer bulmak üzere silindiğini söyledi.



Bu değişim sürecini en etkin şekilde yönetebilmek için MÜSİAD Innova markası ile artık daha kapsamlı bir milli dönüşüm hamlesi destekleyicisi olmayı hedeflediklerini dile getiren Kaan, şu bilgileri verdi:



"MÜSİAD Innova, dağınık ticari üretim bilgisini toplama, mükerrer Ar-Ge çalışmalarının maliyetini azaltma, KOBİ'lerin kendilerine maliyetli gelen teknoloji geliştirme faaliyetlerinde onları desteklemek için KOBİ kuluçka merkezlerini kurma ve BTM'leri tek veri hattı üzerinde toplama amaçları ile yapılanan bir sistemdir. İkinci aşamada yani bilginin işlenmesi aşamasında; bilgi güvenliği ve ekonomik istihbarat gelmektedir. Bu amaçla MÜSİAD Data markasını tasarladık.



Ticari ve ekonomik veriyi önceden elde ederek buna uygun milli politikalar ve refleksler geliştirme kozunu kullanmak, ekonomik ve ticari bilgi ağı ve saha bilgisine doğrudan erişim sağlamak ve hem yerelde hem de globalde saha yaygınlığımızı ticari ve ekonomik veri sağlama merkezleri şeklinde yeniden dizayn etmek; Böylece geniş kapsamlı bir veri merkezi oluşturmak bu sistemin temel amacıdır."



"FAİZSİZ FİNANSMAN MODELLERİNİ TABANA YAYMAYI AMAÇLIYORUZ"



Kaan, MÜSİAD Invest sayesinde yatırım ortamını geliştirmek için nokta çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Dünya çapındaki tüm ağlarımızı temsilcilik ve şubelerimizi birer ticaret ve yatırım ajansı haline getirmek ve devletin hizmetine sunmak, sıfırdan yapılanmak yerine hazır temas noktalarını milli hedeflere uyumlu yapılandırmak bu sistemin temel amaçlarıdır." dedi.



Üretim için fon modellerine ihtiyaç olduğunun ve borca dayalı değil ortaklığa dayalı büyümenin defalarca altını çizdiklerini anımsatan Kaan, şu bilgileri verdi:

"Bu amaçla çok daha kurumsal ve etkin bir yapı tasarımına yöneldik: MÜSİAD Girişim Markası. Girişimin hedeflerini; faizsiz finansman modellerini tabana yaymak, sosyal işletmeler ile yurt dışı fonlarını asgari maliyetle yurt içine getirmek, KOBİ finansmanını KOSGEB ile birlikte KOBİ Fonlaması haline getirmek, tasarruf fonlarını sektörel ortaklık modelleri şeklinde tasarlamak ve devletin üzerindeki teşvik yükünü hafifletmek olarak belirledik. Ayrıca, dijital dünyanın yaygınlaşan yeni ticaret sistemlerine ve e-ticarete uygun platformlar aracılığıyla hem üyelerimize hem de girişimcilerimize yeni ticaret yollarında ortaklık modelleri geliştirmeyi amaçlıyoruz."



MÜSİAD, SANATTAN MUTFAĞA HER ALANDA



Kaan, MÜSİAD Suffa Mektebi, MÜSİAD Akademi, MÜSİAD Sanat gibi uygulamalarından bahsederek, MÜSİAD Tahkim markasıyla üyelerinin ve tüm saha nüfuz alanı içindeki anlaşmazlıkların hakem sistemi içinde çözülmesini amaçladıklarını söyledi.



Gastro ekonomi olarak başladıkları yolculuğa "Türk Mutfak Sanatları" adı altında devam edeceklerini dile getiren Kaan, "2020 yılı içinde Uluslararası Türk Mutfak Sanatları Kongresi ile Türk kültürünün geçtiği tüm coğrafyalardaki en temel kültür bileşeni olan mutfak sanatlarını, her yön ve şekliyle ele alacamız çalışmamızı da burada ilk kez huzurlarınızda ifşa etmekten büyük onur duyarım." dedi.