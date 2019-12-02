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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

MÜSİAD Başkanı Kaan: Faiz indirimleri son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir

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MÜSİAD Başkanı Kaan: Faiz indirimleri son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan "Ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak faiz indirimlerinin ve makro ihtiyati politikaların devam etmesi son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir ve toparlanmanın beklenenden de hızlı bir sürede gerçeklemesini sağlayabilir" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki büyüme oranına ilişkin, "Merkez Bankası tarafında da ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak faiz indirimlerinin ve makro ihtiyati politikaların devam etmesi son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir ve toparlanmanın beklenenden de hızlı bir sürede gerçeklemesini sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Kaan, yazılı açıklamasında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bu yılın temmuz-eylül döneminde piyasa tarafından yüzde 1 oranında beklenen büyüme verisinin beklentilere paralel olarak yüzde 0,9 oranında büyüdüğünü anımsatan Kaan, "Böylece ekonomik toparlanmada dipten çıkış işaretlerini onaylamış oldu." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN 2019'U TOPARLANMA EMARELERİ İLE TAMAMLAYACAĞI ÖNCÜ VERİLERLE DE GÖSTERİLMEKTEDİR"

Kaan, "Türkiye ekonomisinin geçen yılın ağustos ayında yaşamış olduğu kur krizine güçlü bir tepki vererek 2019'u ciddi manada toparlanma emareleri ile tamamlayacağı öncü verilerle de gösterilmektedir. Büyümenin sektörel bazda ana bileşenlerine yıllık olarak bakıldığında ise inşaat sektörü dışında tarım sektörü, sanayi sektörü, hizmetler sektörü ve kamu harcamaları büyümeyi yukarı taşımıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat sektörü özelinde ise Merkez Bankası'nın faiz indirim süreciyle Türk Lirası'nın stabil durumunun kredi kanallarını gevşeterek sektörü canlandırmaya devam ettiğine dikkati çeken Kaan, ayrıca sektör oyuncularının konut satış kampanyaları düzenleyerek konut satışına ilgiyi artırmayı sağladığını aktardı.
Kaan, sektörün 2019'un son çeyreğinde pozitif bir büyüme gerçekleştirmesinin beklendiğini belirterek, "Böylece 2019'un negatif havasını neredeyse yıl sonu verisi olarak yüzde 0-1 aralığına taşıyarak artıda kapatması mümkündür." yorumunda bulundu.

"SANAYİ ÜRETİMİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ TOPARLANMALARIN DEVAM ETMESİ BEKLENMEKTEDİR"

İstanbul Sanayi Odası İmalat verisinin de beklentilerle uyumlu bir şekilde 49,5'e yükseldiğine dikkati çeken Kaan, şunları kaydetti:
"Özetle iktisadi faaliyetteki toparlanma son açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme verisi ile de teyit edilmiş olmaktadır. Sanayi üretimindeki ve inşaat sektöründeki toparlanmaların önümüzdeki aylarda da artarak devam etmesi beklenmektedir. Merkez Bankası tarafında da ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak faiz indirimlerinin ve makro ihtiyati politikaların devam etmesi son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir ve toparlanmanın beklenenden de hızlı bir sürede gerçeklemesini sağlayabilir."

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