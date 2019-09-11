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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
11.09.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Muğla’nın beyaz mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor

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Muğla’nın beyaz mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor

TÜRKİYE’deki mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştirildiği Muğla’dan, 60 ülkeye ihracat yapılıyor. ’Beyaz altın’ olarak adlandırılan mermer yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı sunarken, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 230 milyon dolar katkı sağlanıyor. Talep gören ürün, son olarak Suudi Arabistan Merkez Bankası binasının dışının kaplanmasında kullanılıyor.

Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye’de, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervi bulunuyor. Ülkede mermer üretiminde önemli bir yere sahip olan Muğla’dan, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan başta olmak üzere 60 ülkeye ihracat gerçekleşiyor. Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, zengin mermer yataklarına sahip olduklarını belirterek, "1981 yılından bu yana bölgemizde çok kaliteli mermer ocakları faaliyetini sürdürüyor. 104 fabrika ve 72 mermer ocağı bulunuyor. 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki mermer ocaklarımız, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlıyor. İnsan gücü ve teknoloji sayesinde, tasarımlı çalışmalar ortaya çıkıyor" dedi.

Beyaz mermerin dünyada, İtalya Carrara’dan sonra en fazla Muğla’da üretildiğini belirten Ercan, "Mermerimiz ABD, Hindistan ve Çin başta olmak üzere 60 ülkeye ihraç ediliyor. Suudi Arabistan Merkez Bankası binasının ikinci etap çalışmaları sürüyor. Binanın dışı tamamen Muğla mermeri ile kaplanıyor. Muğla mermeri ilimizde yılda 10 bin kişiye iş imkanı sağlanıyor. 230 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz" dedi.

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