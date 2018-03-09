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Mücevher markası bile en hızlı otomobili geliştiriyor! İşte Tycoon oyuncakları

Okan ALTAN/Hürriyet OTO
09.03.2018 - 17:49 | Son Güncelleme:

Süper zenginlerin yeni oyunu artık, en hızlı ve en güçlü otomobile sahip olmak… Tycoon, yani yeni dünya düzeninde en yeni fikirlerle bir anda dünyanın en zenginleri arasına giren, yaş ortalaması oldukça genç olan yeni nesil iş adamları, şirketlerinin “kim daha zeki” iddialaşmalarının yanında artık, sahip oldukları otomobillerle de “yarışıyorlar”… Pistte ya da yollarda değil, koleksiyonlarına koymakla yarışıyorlar. Corbelatti gibi bir mücevher ve sanat eserleri markası bile, bu talebi fark edip, otomobil işine soyundu…

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Etiketler: gazetehaberleri , cenevre otomobil fuarı , otomobil
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