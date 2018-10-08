Mücadelede öncelik gıda fiyatlarında
Hükümet, ekonominin içinde bulunduğu sorunları çözmek için yapacağı yapısal değişiklikleri belirlemek için yaptığı seri toplantılarda, önemli başlıkları değerlendirdi.
Partinin yetkili kurullarının ardından, geçen hafta Beştepe’de yapılan ekonomi zirvesinde, “fiyat farkı, süre uzatımı ve çekilme hakkı” gibi önemli başlıkların tartışıldığı belirtiliyor. Ekonomik önlemler, AK Parti’nin hafta sonu yaptığı kampın da en önemli başlığı oldu. Bugün ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ kapsamında açıklanacak önlemlerin alt unsurlarından biri, gıda fiyatlarının aşağı çekilmesine yönelik olacak. Yıllardan beri konuşulan, Hal Yasası’nın çıkartılması, komisyoncuların azaltılması, gıdada soğuk zincir oluşturulması gibi konularda adım atılmasına yönelik açıklamalar bekleniyor. Kamu harcamalarında tasarrufun yanı sıra bazı yapısal değişikliler de bu çalışmanın konusu olacak.
REEL SEKTÖRÜN SORUNU
Çalışmanın diğer ayağı ise reel sektörün sorunlarını çözme amacını taşıyor. Reel sektörün kur farkından kaynaklanan kredi maliyetleri konusunda adım atılması tartışılıyor. Bankalarla ilişkilerin yeniden yapılandırması planın bir parçası olacak. Özellikle firmalarının kamuyla ilişkilerinde “çekilme hakkı, fiyat farkı ödenmesi, süre uzatımı, yeni finasman kaynakları yaratılması” gibi konularda çalışma yapıldığı ve bunların yasal alt yapısının sağlanacağı öne sürülüyor. Bu başlıkların daha çok müteahhitlik firmalarını ilgilendirdiği belirtiliyor. Şirketleri kur artışları nedeniyle sağlanacak kolaylıkların neler olacağı da ele alınıyor. İhaleyi kazanan bir firmanın “maliyet yükseldi” diyerek işi yapmaktan vazgeçme olanağı tanınabileceği, ihalenin yeni şartlarla tekrarlanmasının sağlanacağı ifade ediliyor. Bu çerçevede, firma ihale koşullarına göre işi iki yıl içinde bitirmesine ilişkin sözleşmenin, kur ve maliyet artışı nedeniyle bir yıl daha uzatılabileceği öne sürülüyor.
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