MTV taksit ödeme 2020 nasıl yapılır? E devlet MTV borcu sorgulama ve hesaplama ekranı!
2019 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresi 31 Ocak 2020'de sona erecek. Araç sahipleri MTV borçlarını İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası ile ödeyebilecekler. MTV borç sorgulaması ise e devlet üzerinden yapılabilecek. 31 Ocak tarihine girilmesiyle beraber MTV hesaplama ve MTV borç sorgulamaları hız kazandı. İşte, MTV hesaplama ekranı ve 2020 MTV borç ödemeleri hakkında detaylar...
Ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek olan MTV ödemelerinde son güne girildi. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenecek. Yüzde 12 olarak belirlenen MTV oranlarının vaktinde ödenmemesi durumunda yüzde 1,6 gecikme zammı uygulanacak. MTV hesaplama ekranı aracılığı ile MTV borçları sorgulanabilecek. İşte, 2020 MTV ilk taksit ödemeleriyle ilgili detaylar.
GİB ÜZERİNDEN MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecek.
Kuruma ait www.gib.gov.tr internet sitesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde anlaşmalı bankalarla yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları ve banka kartlarıyla ödeme yapılabilecek.
Ayrıca, vergi dairelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ve PTT iş yerlerinden de bu borçlar ödenebilecek.
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2020 MTV ÖDEME TARİFESİ
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için bu yıl uygulanan motorlu taşıtlar vergisi tarifesi şu şekilde:
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 1-3 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 964
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 4-6 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 672
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 7-11 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 376
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 12-15 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 284
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 16 ve yukarı yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 100
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:1-3 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 1.059
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 4-6 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 739
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:7-11 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 413
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:12-15 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 313
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:16 ve yukarı yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 110
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:1-3 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 1.156
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:4-6 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 806
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:7-11 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 451
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:12-15 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 341
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:16 ve yukarı yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 120
E DEVLET MTV BORCU SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI
Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları tecil ve taksitlendirilebilir mi?
Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer'ilerinin tecil taleplerini; tecili talep edilen alacağın tutarına bakılmaksızın değerlendirerek sonuçlandırmaya ve tecil müracaat tarihinden itibaren azami 30 ayı aşmayacak şekilde süre vermeye vergi daireleri yetkili kılınmıştır.
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