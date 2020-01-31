MTV taksit ödeme 2020 nasıl yapılır? E devlet MTV borcu sorgulama ve hesaplama ekranı!

Ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek olan MTV ödemelerinde son güne girildi. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenecek. Yüzde 12 olarak belirlenen MTV oranlarının vaktinde ödenmemesi durumunda yüzde 1,6 gecikme zammı uygulanacak. MTV hesaplama ekranı aracılığı ile MTV borçları sorgulanabilecek. İşte, 2020 MTV ilk taksit ödemeleriyle ilgili detaylar.

GİB ÜZERİNDEN MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecek.

Kuruma ait www.gib.gov.tr internet sitesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde anlaşmalı bankalarla yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları ve banka kartlarıyla ödeme yapılabilecek.

Ayrıca, vergi dairelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ve PTT iş yerlerinden de bu borçlar ödenebilecek.

MTV BORCU GİB ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

2020 MTV ÖDEME TARİFESİ

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için bu yıl uygulanan motorlu taşıtlar vergisi tarifesi şu şekilde:

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 1-3 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 964

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 4-6 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 672

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 7-11 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 376

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 12-15 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 284

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 16 ve yukarı yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 100

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:1-3 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 1.059

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 4-6 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 739

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:7-11 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 413

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:12-15 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 313

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:16 ve yukarı yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 110

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:1-3 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 1.156

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:4-6 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 806

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:7-11 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 451

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:12-15 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 341

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:16 ve yukarı yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 120

E DEVLET MTV BORCU SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI

Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları tecil ve taksitlendirilebilir mi?

Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer'ilerinin tecil taleplerini; tecili talep edilen alacağın tutarına bakılmaksızın değerlendirerek sonuçlandırmaya ve tecil müracaat tarihinden itibaren azami 30 ayı aşmayacak şekilde süre vermeye vergi daireleri yetkili kılınmıştır.