MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV 2020 borçları internetten nasıl ödenir?

1 Ocak tarihi itibariyle alınmaya başlanan MTV ödemelerinde son günlere girildi. Belirlenen süre içerisinde ödemelerini yaparak gecikme faizinden etkilenmek istemeyen araç sahipleri, MTV 1. taksit ödemelerinin ne zaman biteceğine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2020 MTV ödemeleri son gün ne zaman? MTV borç sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2020 MTV borç ödeme ekranı ve MTV ödeme tarifesiyle ilgili ayrıntılar.

Taşıt, takvim yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak-Temmuz) ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Taşıt, takvim yılının son altı aylık döneminde (Temmuz-Aralık) ve ikinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise ikinci taksit bir ay içinde ödenir. Birinci taksit ise ödenmez.

MTV ödemeleri birinci taksidi ocak ayı boyunca ödenecek. 31 Ocak 2020'de MTV ödemeleri son bulacak.

MTV BORÇLARI NASIL ÖDENİR?

2020 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2020 tarihinde başladı.

Mükelleflerimiz, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

Ayrıca,

Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından

Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

Anlaşmalı bankaların;

Şubelerinden

Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)

PTT işyerlerinden

Tüm vergi dairelerinden

ödeyebileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189

Banka Şubesi (Nakit/Hesap); Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan tüm alacaklar tahsil edilmektedir.

(*)Başkanlığımız internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların,

Kredi kartlarıyla; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisinin,

Banka kartları (debit kart) ve hesaptan; vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan tüm alacakların,

Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar (kredi kartı, banka kartı) ve diğer ödeme yöntemleri ile de; vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan tüm alacakların ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

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2020 MTV ÖDEME TARİFESİ

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için bu yıl uygulanan motorlu taşıtlar vergisi tarifesi şu şekilde:

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 1-3 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 964

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 4-6 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 672

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 7-11 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 376

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 12-15 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 284

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 16 ve yukarı yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 100

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:1-3 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 1.059

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 4-6 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 739

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:7-11 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 413

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:12-15 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 313

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:16 ve yukarı yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 110

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:1-3 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 1.156

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:4-6 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 806

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:7-11 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 451

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:12-15 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 341

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:16 ve yukarı yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 120