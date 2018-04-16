Moody's'ten Pakistan açıklaması
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Pakistan MB'nin kripto para yasağının kredi notu açısından pozitif olduğunu belirtti
Kredi derelendirme kuruluşu Moody's Investor Service'e göre Pakistan Merkez Bankası tarafından Bitcoin gibi kripto paralara getirilen yasak kredi notu açısından pozitif.
Moody's, söz konusu değerlendirmeyle ilgili olarak yasağın Pakistan bankalarını kripto paraların neden olduğu risklerden koruduğu işaret edildi.
Moody's tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir açıklamada “Kripto paraların doğurduğu sorunlarla nasıl yaklaşılacağı konusunda henüz uluslararası ortak bir görüş yok ve Pakistan'ın 6 Nisan kararı küresel çapta diğer kurumların aldığı önlemlerde aynı çizgide.” ifadesi yer aldı.
Bitcoin, Aralık zirvesinden bu yana sert düşerek yüzde 43'ün üzerinde değer kaybetti. Dijital para Pazartesi günkü işlemlerde yüzde 3 yükselerek 8,138 dolardan alıcı buldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle