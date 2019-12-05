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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.12.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 11 aylık ihracat 5 milyar dolar

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Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 11 aylık ihracat 5 milyar dolar

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019 yılını rekor bir rakamla kapatacaklarını söyledi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 2019 yılının ilk 11 ayında 5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan artış yüzde 10 olurken, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, gelişmeyi bir rekor olarak tanımladı ve 2018 yılının ihracat rakamına 11 ayda ulaştıklarını kaydetti. 2019’u 5,5 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı öngördüklerini dile getiren Güleç, 2020 yılında da rekora imza atmak istediklerini ifade etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektör ihracat rakamlarında yaşanan rekor üzerine açıklama yapan Güleç, "Başta İstanbul, Bursa, Kayseri ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden 36 bin üreticinin ve 15 bin ihracatçının ortak katkısıyla bu rakamlara ulaştık. Gerçekleşen toplam üretiminin yüzde 36’sını 179 ülkeye ihraç eden mobilya sektörünün yıl içinde yakaladığı yüzde 10’luk artışın ve karton ambalaj sektöründe Türkiye’yi Avrupa’da 5. sıraya taşıyan kağıt ve karton ambalajcılarının yıl içerisinde yakaladığı yüzde 17’lik artışın bu rekorda payı oldukça büyük. Her sene ihracat rakamlarını arttıran mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektör bileşenleri, kendi rekorlarını geride bırakarak 2023 yılında 10 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyor." dedi.

ALMANYA, ABD VE BİRLEŞİK KRALLIK’TA BÜYÜK BAŞARI YAKALANDI
Mobilya sektörü ile karton ambalaj sektörünün hedef pazarları hakkında da bilgi veren Güleç, şöyle devam etti:

"Almanya, Katar, ABD, Birleşik Krallık, İsrail, Irak, Suudi Arabistan ve Libya gibi pazarlarda mobilya sektörü büyük başarılar yakaladı. ABD’de pazarındaki varlığımızı arttırarak sürdürmeyi; Çin, Avrupa ve Güney Amerika pazarlarındaki mevcut etkinliğimizi ve ihracatımızı artırarak, 2023 yılı sonunda dünya mobilya pazarından yüzde 2,5 pay almayı hedefliyoruz. İngiltere, Almanya, Irak, Fransa gibi ülkelerde sektördeki başarısını tescilleyen karton ambalaj ihracatçılarımız ise daha az etkin oldukları Sahraaltı Afrika pazarları, Ortadoğu pazarı, Latin Amerika pazarları ve ABD pazarında da kendini kanıtlamayı hedefliyor." 

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