Mobilya ihracatından 5 yılda 14,2 milyar dolar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMobilya ihracatından 5 yılda 14,2 milyar dolar
GeriEkonomi Mobilya ihracatından 5 yılda 14,2 milyar dolar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
20.10.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Mobilya ihracatından 5 yılda 14,2 milyar dolar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mobilya ihracatından 5 yılda 14,2 milyar dolar

Türkiye'nin mobilya ihracatı, 2014-2018 döneminde 14,2 milyar doları geçti. Bu dönemde en fazla satış yapılan ülke yaklaşık 2,4 milyar dolarla Irak olurken, bu ülkeyi 972 milyon dolarla Almanya ve 881 milyon dolarla Suudi Arabistan izledi.

Türkiye'nin üretimde iddialı olduğu mobilya sektörü, ihracatta da önemli mesafe katederek, 2014-2018 döneminde 14,2 milyar dolardan fazla dış satım gerçekleştirdi.

Bursa İnegöl, İstanbul, Ankara, Kayseri ve İzmir gibi önemli üretim üslerine sahip olan mobilya sektörü dış ticarette hacmini artırırken, ihracatta da son 5 yılda ciddi ivme kazandı. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, mobilya ihracatı, 2014'te 2 milyar 970 milyon dolar, 2015'te 2 milyar 753 milyon dolar, 2016'da 2 milyar 658 milyon dolar, 2017'de 2 milyar 760 milyon dolar ve 2018 yılında 3 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl, 2014 yılına göre ihracatta yüzde 5 artış olurken, söz konusu 5 yıllık dönemde ihracat toplamda 14 milyar 273 milyon dolara ulaştı. Mobilya ithalatı ise 2014 yılında 1 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşirken, geçen yıl 2014'e göre yüzde 47 azalışla 843 milyon dolara geriledi. Öte yandan bu yılın ocak-ağustos döneminde de 2 milyar 206 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, mobilya ithalatında bu rakam 483 milyon dolar seviyesinde kaldı.

ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde söz konusu dönemde en fazla mobilya ihracatı yapılan ülke, 2 milyar 393 milyon dolarla Irak oldu. İhracatta bu ülkeyi Almanya 972 milyon dolar, Suudi Arabistan 881 milyon dolar, Fransa 686 milyon dolar ve ABD 484 milyon dolarla izledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle