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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.11.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Mobilya ihracatında hedef ilk 10'a girmek

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Mobilya ihracatında hedef ilk 10'a girmek

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç "Türk mobilya sektörü, 2019'un 10 ayında yaklaşık 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı" dedi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, ocak-ekim döneminde yaklaşık 2,6 milyar dolar ihracat yapan Türk mobilya sektörünün hedefinin en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına girmek olduğunu belirtti.

Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk mobilya sektörü olarak 179 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve en büyük payın Marmara Bölgesi'ne ait olduğunu ifade etti.

Mobilya ihracatının 2019'un 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2'lik artışla yaklaşık 2,6 milyar dolar olduğunu bildiren Güleç, söz konusu ihracatın yüzde 64'ünün Marmara Bölgesi'nde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Güleç, geçen yıl bu bölgeden yapılan 1,5 milyar dolarlık ihracatın bu yılın aynı döneminde 123 milyon dolarlık artışla 1,6 milyar dolara çıkardıklarını kaydetti.
Türkiye genelinde yıl sonunda 4 milyar dolarlık mobilya ihracatı yapmayı hedeflediklerini belirten Güleç, şöyle devam etti:

"ABD, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Libya, İsrail, Katar, Almanya, BAE Marmara Bölgesi olarak en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer almaktadır. Yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, çocuk karyolaları ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar en çok ihraç edilen ürün gruplarını oluşturmaktadır."

"KİLOGRAM BAŞINA İHRACAT HEDEFİMİZ 7 DOLAR"

Ahmet Güleç, yılın 10 ayında kilogram başına ihracat rakamının 2,74 dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Marmara Bölgesi olarak katma değeri yüksek ürünler üretme iddiasıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye ortalamasının üzerinde kilogram başına ihracat rakamlarına ulaştıklarını ifade eden Güleç, ekim sonu itibarıyla Marmara Bölgesi'nin kilogram başına ihracat değerinin 3,12 dolar seviyesinde seyrettiğini kaydetti.

Güleç, 2023 hedeflerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hedefimiz; mobilyada kilogram başına ihracat değerini 7 dolara ulaştırmak. Bunun için yenilik, inovasyon ve tasarıma odaklanarak katma değerimizi artırabiliriz. Aslında son 10 yıldır Türk mobilyası, dünyaya konsept ürünler satmaya başladı. Dolayısıyla burada temel konu, teknolojiyi üretime entegre etmek. Bu bakış açısına sahip ülkeler, sektörde öne geçiyor. Bugün dünyanın 13. en çok ihracat yapan ülkesiyiz. Hedefimiz 2023'te 10 milyar dolara erişmek. İlk 10 ülke arasına girmek. Bütün bu hedefler tasarıma yatırım, Ar-Ge'ye yatırımdan geçiyor."

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