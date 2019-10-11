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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 11.10.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

MMA TÜRKİYE 10. yılını IMPACT Konferansı ve SMARTIES GALA Gecesi ile kutluyor

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MMA TÜRKİYE 10. yılını IMPACT Konferansı ve SMARTIES GALA Gecesi ile kutluyor

Shape the Future sloganı ile düzenlenen MMA IMPACT İstanbul’da, mobil dönüşümün biçimlendirdiği gelecek konuşulacak.

Ülkemizden ve dünyadan fikir önderleri, konuşmalar, ilham verici örnekler ve yeni fikirlerle, Mobil Dönüşüm, Yapay Zeka, Büyük Veri, Otomasyon, Programatik Reklamcılık, Yeni Nesil Yayıncılık, Nesnelerin İnterneti, Tasarım, Konum Tabanlı Teknolojiler, Mobil Video, Influencer Pazarlaması gibi konuları ve bunların geleceğini ele alacak. Mobil pazarlamanın en prestijli uluslararası ödül programı olarak kabul gören Smarties’in Türkiye ve EMEA Bölgesi Gala Gecesi ve Ödül Töreni de etkinliğin akşamında gerçekleşecek.

50 ülkede, 800 üye ile faaliyet gösteren ve mobil dönüşümün en önemli küresel öncüleri arasında gösterilen MMA’in (Mobil Pazarlama Birliği / Mobile Marketing Association) Türkiye oluşumu, bizi bekleyen geleceğe bir kez daha bir pencere açıyor. MMA Türkiye’nin bu yıl altıncısını düzenlediği MMA IMPACT İstanbul, mobil teknolojilerin ve mobil pazarlamanın, ekonomi, iletişim ve hayat için biçimlendirdiği geleceği, fikir önderi konuşmacılardan dinleme fırsatı sunuyor.

MMA IMPACT İstanbul 2019, 14 Ekim 2019 tarihinde The Ritz-Carlon İstanbul’da, markalar, ajanslar, networkler, teknoloji sağlayıcılar ve sosyal platformlar da dahil olmak üzere mobil sektörü oluşturan tüm oyuncuların katılımıyla, tek günlük bir etkinlik olarak gerçekleşecek. Etkinlikte, mobil pazarlama ve mobil teknolojiler hakkında sektöre yön veren güncel bilgiler, trendler, araştırmalar ve öngörüler paylaşılacak.

Etkinliğin açılış konuşmasını küresel mobil mazarlama ekosisteminin öncü isimlerinden Asma Shabab yapacak. Asma Shabab uygulamaların önemini ve dijital dünyada iş yapış şeklini değiştiren dönüşümün püf noktalarını global perspektiften aktaracak.

MAKİNE ÖĞRENİMİ ÇAĞINDA PAZARLAMA

Mobil pazarlamanın geleceğinin, iş hayatının geleceğini tanımlayacağını vurgulayan “Shape The Future” ana teması altında düzenlenen MMA IMPACT Istanbul 2019’de mobilin, finans, sadakat programları, alışveriş, oyun, tüketim alanlarında ve yaşam tarzına yönelik dönüştürücü rolü anlatılacak. Etkinlikte, Mobil Dönüşüm, Yapay Zeka, Büyük Veri, Otomasyon, Programatik Reklamcılık, Yeni Nesil Yayıncılık, Nesnelerin İnterneti, Tasarım, Konum Tabanlı Teknolojiler, Mobil Video, Influencer Pazarlaması gibi gündemdeki konular ve yeni teknolojiler tartışılırken sektörel öngörüler paylaşılacak.

MMA IMPACT İstanbul 2019’de konuşmacılar arasında yer alan bazı isimler şöyle:

Ahmet Pura Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Asma Shabab IBM iX Dijital Deneyim Danışmanı
Benay Bakışkan Arçelik Pazarlama Tedarik Zinciri Dönüşüm Direktörü
Burcu Civelek Yüce Akbank Genel Müdür Yardımcısı, Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri
Chris Babayode MMA EMEA Bölge Direktörü
Daniel Rieber The Mindful Company Kurucu Ortak
David Llewellyn Apsflyer EMEA Pazarlama Direktörü
Didem Dinçer Başer Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı
Ender Özcan Adjust MENA & Türkiye Satış Direktörü
Emre Alaman HP Türkiye Yönetici Direktörü
Erdem Tolon Kantar Medya Genel Müdür Yardımcısı
Esra Süzme Vodafone Türkiye Marka ve Strateji Direktörü
Fırat Ertem Mr Lama Kurucu Ortak
Hazer Amani Şef
Hilmi Aydın Google Türkiye Genel Müdür Yardımcısı
Levent Erden Next Akademi Başkanı
Stephanie Pilon Adjust Genel Müdür Yardımcısı
Tal Garih Alarka Holding Stratejik Planlama Müdürü
Volkan Biçer AdColony EMEA LATAM Genel Müdürü
Yakup Doğan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı, Alternatif Dağıtım Kanalları
Yalçın Sezen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı
Zehra Öney Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı

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