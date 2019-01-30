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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)
30.01.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Mısır ithalatı artıyor

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Mısır ithalatı artıyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, "Türkiye’deki 6 milyon tonluk mısır üretimi, ihtiyacın yüzde 80’ini karşılıyor. 2017 yılında ithalatımız 2 milyon tonun biraz üzerine çıkmıştı. 2018 yılında ise ilk 11 ayda mısır ithalatımız 2.1 milyon tona ulaştı" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık, mısırın gıda ve gıda sanayi dışında da son derece yaygın kullanıldığını söyleyerek ithalat ve ihracattaki son durumu değerlendirdi. Atalık, "2017 yılında ithalatımız 2 milyon tonun biraz üzerine çıktı. 2018 yılında ise ilk 11 ayda mısır ithalatımız 2.1 milyon tona ulaştı. Hayvan sayısındaki artış, kaba yem eksiği, fabrika yemi hammaddesinin mısır olması gibi etkenler ithalata etki eden faktörlerin başında geliyor" diye konuştu.

İTHALATIN YÜZDE 60’I RUSYA’DAN

Türkiye’nin GDO’lu tohum kullanmayan ülkelerden mısırı ithal ettiğine dikkat çeken Atalık, "Bu yıl gerçekleşen 2.1 milyon ton ithalatın, 1.2 milyon tonunu yani yüzde 60’ı Rusya’dan 600 bin tonu yüzde 30’u ise Ukrayna’dan geldi. 2 milyon tonun üzerindeki ithalata baktığımız zaman ihraç edici bir ülke değiliz. Genelde Irak başta olmak üzere orta doğu ülkelerine ihraç ediyoruz. 2018 yılında 45 bin ton civarında ihracatımız oldu" ifadelerini kullandı.

"MISIR EKİM ALANLARI ARTTI"

2000’li yılların başında 550 bin hektar olan ekim alanlarının günümüzde 650 bin hektara yükseldiğini söyleyen Atalık, "6 milyon tonluk mısır üretimi ihtiyacın yüzde 80’ini karşılıyor. Eksik kalan yüzde 20’lik payı ithalatla kapatıyoruz. 2000’li yılların başında 500-550 bin hektar olan ekim alanı 650 bin hektara kadar yükseldi. Yine aynı dönemde 2 buçuk milyon ton olan üretimimiz 6 buçuk milyon tona kadar çıktı. Verimin yükselmesi,sulama koşullarının iyileşmesi, kaliteli tohumun kullanılması üretimin artmasında önemli rol oynadı" dedi.

İHTİYAÇLA İTHALAT DOĞRU ORANTIDA ARTIYOR

Üretimle beraber ithalatın da artığını söyleyen Atalık, "Türkiye mısıra olan talebi artan ihtiyacı çerçevesinde ithalatı da gittikçe yükselen ülkeler arasında. Genelde 550 bin ile 1 milyon ton arasında açığımız olur ve ithal edilirdi. Fakat son yıllarda üretim artışına rağmen ihtiyacın ancak yüzde 80’ini karşılayabiliyoruz" diye konuştu.

ÇİFTÇİNİN DESTEKLENMESİ

Bitkisel ve hayvansal ürünlerde tarımın ve çiftçinin desteklenmesi noktasında sıkıntılar olduğunu aktaran Atalık, "Tarıma verilen destek ülkemizin ihtiyacını karşılayacak düzeyde üretim yapılmasını maalesef sağlamıyor. Tarım kanununda verilecek desteğin milli gelirin yüzde 1’den az olamayacağı hükmü yer almasına rağmen verilen desteklere baktığımızda yüzde yarımına tekabül ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"KOOPERATİFLEŞME SORUNU ÇÖZÜLMELİ"

Üretimi artıracak faktörlerin sadece destek olmadığını vurgulayan Atalık, "Çiftçinin kooperatifleşme sorunun giderilmesi gerekiyor. Çiftçi son derece dağınık yapıda, bir araya getirmeliyiz. Arazi toplulaştırması ve alt yapı sorunun giderilmesi lazım" dedi.

 

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