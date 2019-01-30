Mısır ithalatı artıyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık, mısırın gıda ve gıda sanayi dışında da son derece yaygın kullanıldığını söyleyerek ithalat ve ihracattaki son durumu değerlendirdi. Atalık, "2017 yılında ithalatımız 2 milyon tonun biraz üzerine çıktı. 2018 yılında ise ilk 11 ayda mısır ithalatımız 2.1 milyon tona ulaştı. Hayvan sayısındaki artış, kaba yem eksiği, fabrika yemi hammaddesinin mısır olması gibi etkenler ithalata etki eden faktörlerin başında geliyor" diye konuştu.

İTHALATIN YÜZDE 60’I RUSYA’DAN

Türkiye’nin GDO’lu tohum kullanmayan ülkelerden mısırı ithal ettiğine dikkat çeken Atalık, "Bu yıl gerçekleşen 2.1 milyon ton ithalatın, 1.2 milyon tonunu yani yüzde 60’ı Rusya’dan 600 bin tonu yüzde 30’u ise Ukrayna’dan geldi. 2 milyon tonun üzerindeki ithalata baktığımız zaman ihraç edici bir ülke değiliz. Genelde Irak başta olmak üzere orta doğu ülkelerine ihraç ediyoruz. 2018 yılında 45 bin ton civarında ihracatımız oldu" ifadelerini kullandı.

"MISIR EKİM ALANLARI ARTTI"

2000’li yılların başında 550 bin hektar olan ekim alanlarının günümüzde 650 bin hektara yükseldiğini söyleyen Atalık, "6 milyon tonluk mısır üretimi ihtiyacın yüzde 80’ini karşılıyor. Eksik kalan yüzde 20’lik payı ithalatla kapatıyoruz. 2000’li yılların başında 500-550 bin hektar olan ekim alanı 650 bin hektara kadar yükseldi. Yine aynı dönemde 2 buçuk milyon ton olan üretimimiz 6 buçuk milyon tona kadar çıktı. Verimin yükselmesi,sulama koşullarının iyileşmesi, kaliteli tohumun kullanılması üretimin artmasında önemli rol oynadı" dedi.

İHTİYAÇLA İTHALAT DOĞRU ORANTIDA ARTIYOR

Üretimle beraber ithalatın da artığını söyleyen Atalık, "Türkiye mısıra olan talebi artan ihtiyacı çerçevesinde ithalatı da gittikçe yükselen ülkeler arasında. Genelde 550 bin ile 1 milyon ton arasında açığımız olur ve ithal edilirdi. Fakat son yıllarda üretim artışına rağmen ihtiyacın ancak yüzde 80’ini karşılayabiliyoruz" diye konuştu.

ÇİFTÇİNİN DESTEKLENMESİ

Bitkisel ve hayvansal ürünlerde tarımın ve çiftçinin desteklenmesi noktasında sıkıntılar olduğunu aktaran Atalık, "Tarıma verilen destek ülkemizin ihtiyacını karşılayacak düzeyde üretim yapılmasını maalesef sağlamıyor. Tarım kanununda verilecek desteğin milli gelirin yüzde 1’den az olamayacağı hükmü yer almasına rağmen verilen desteklere baktığımızda yüzde yarımına tekabül ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"KOOPERATİFLEŞME SORUNU ÇÖZÜLMELİ"

Üretimi artıracak faktörlerin sadece destek olmadığını vurgulayan Atalık, "Çiftçinin kooperatifleşme sorunun giderilmesi gerekiyor. Çiftçi son derece dağınık yapıda, bir araya getirmeliyiz. Arazi toplulaştırması ve alt yapı sorunun giderilmesi lazım" dedi.