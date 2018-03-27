Milyonlarca kişi cep telefonuna indirdi ama... Hürriyet uyarıyor: Tehlikedesiniz!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
27.03.2018 - 20:41, Son Güncelleme:

Milyonlarca kişi cep telefonuna indirdi ama... Hürriyet uyarıyor: Tehlikedesiniz!

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Milyonlarca kişi cep telefonuna indirdi ama... Hürriyet uyarıyor: Tehlikedesiniz!

SOSYAL ağların veya dijital servislerin kullanıcılarından elde ettikleri verileri izinsiz olarak kullanması teknoloji gündeminden düşmüyor.

Bazı kullanıcılarda farkında bile olmadan kendi istekleriyle en önemli verilerini dijital servislerle paylaşabiliyor. Özellikle son günlerde oldukça popüler olan GetContact adındaki uygulama buna en iyi örneklerden. Uygulamanın asıl amacı, numaraları engellemek için filtre koymak. Ancak madalyonun tehlikeli bir yüzü de var. “Beni nasıl rehbere kaydetmişler” sorusunu merak edenlerin uygulamadan ekran görüntüsü alarak sosyal medya hesaplarında paylaştığı GetContact, aslında kullanıcıların kişisel bilgilerini tehlikeye atıyor. Çünkü uygulamaya giriş yaptığınız anda tüm rehberinizdeki bilgileri GetContact ile paylaşıyorsunuz. Başka bir deyişle tüm rehber bilgileriniz GetContact’ın havuzuna dahil oluyor. Siz uygulamaya kayıt olmasanız bile rehberinde yer aldığınız bir yakınınız sizin bilgilerinizi paylaşmış oluyor. Bu havuzda yer alan tüm kullanıcıların bilgilerine GetContact ile ulaşılabiliyor.

Milyonlarca kişi cep telefonuna indirdi ama... Hürriyet uyarıyor: Tehlikedesiniz

5 MİLYAR SORGULAMA

Peki bu ve buna benzer rehberin paylaşıldığı uygulamaların ne gibi bir sakıncası olabilir? Cep telefonu kullanıcılarının günümüzdeki en büyük sorunu olan ve alınan her önleme rağmen bir türlü önlenemeyen ‘spam’ yani istenmeyen SMS’ler GetContact gibi uygulamaların hayatımıza getirdiği sorunların başında. GetContact uygulama havuzuna giren numaralar, reklam ve pazarlama yapan şirketler tarafından kolaylıkla satın alınabiliyor. Bunun karşılığında ise reklam amaçlı SMS’ler gönderilebiliyor. Sadece SMS değil, pazarlama şirketleri aramalar da gerçekleştirilerek, GetContact üzerinden elde ettiği rehberi kullanabilir. Öte yandan GetContact üzerinden dün itibariyle 5 milyar rehber sorgulamasının da gerçekleştiğiniz paylaşalım.

REHBERDEN NASIL ÇIKILIR

GETCONTACT rehber havuzuna girdikten sonra çıkmak isteyenler için çözüm sunuluyor. Bunun için www.getcontact.com adresine girin. Web sitesinin altında yer alan ‘Unlist’ seçeneğine basın. Ekrana gelen ekrana telefon numaranızı girin ve onay verin. GetContact’tan paylaşılan bilgilere göre 24 saat içinde telefon numaranız bu listeden kaldırılacak.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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