Milyar dolarlık dudak
Amerikan Forbes dergisi ağustos ayı kapağına Kardashian/Jenner ailesinin en küçük üyesi olan 20 yaşındaki Kylie Jenner’i taşıdı. Sebebi Jenner’ın yarattığı ruj markasıyla 2 yılda 900 milyon dolarlık servete ulaşmasıydı. Ağustos ayında 21 yaşına basacak Jenner 2 yıl içinde servetini 1 milyar dolara çıkarırsa bu listeye 23 yaşında girebilen Mark Zuckerberg‘i sollayıp en genç milyarder olacak.
DÜNYACA ünlü Kardashian/Jenner ailesinin ağustos ayında 21 yaşına basacak küçük üyesi olan Kylie Jenner, tüm aile fertlerini sollayarak 900 milyon dolarlık servetiyle Forbes dergisinin kapağını süsledi. 2015 yılı sonunda kendi adını kullanarak piyasaya sürdüğü ve saniyeler içinde tükenen ‘Kylie’ isimli ruj setiyle 2 yılda servet sahibi olan Jenner, bu listeye 23 yaşında girebilen Mark Zuckerberg‘i bile sollamak üzere. Eğer Kylie Jenner, 2 yıldan önce 1 milyar dolarlık servete ulaşırsa dünyanın en genç milyarderi olacak.
ANNEMİN KATKISI BÜYÜK
Forbes ağustos sayısında kendi servetini yapan en zengin 60 kadını açıkladı. Listeye 27’inci sıradan giren Kylie Jenner’in kurduğu ve yüzde 100 hissesine sahip olduğu Kylie Cosmetics isimli şirket, 2 yılda 630 milyon dolarlık ciroya ulaştı. Bu büyük gelirle birlikte şirketin değeri 800 milyon doları buldu. Forbes, Jenner’in ayrıca TV programları ve reklam gelirlerinden 100 milyon dolar kazandığını belirterek toplam servetinin böylece 900 milyon doları bulduğunu belirtti. Jenner’ın ablası Kim Kardasian West ise 350 milyon dolarlık servetiyle listenin 54’üncü oldu.
Kylie Jenner, şirketin başarılı olmasında annesinin büyük katkısı olduğunu belirterek, “Kendi markamın yüzü olduğum için ürünlerimde bir sıkıntı olursa, bu direkt beni etkileyecek. O yüzden ürünlerimin rengine ve formülüne çok önem veriyorum. Şirketi kendi başıma kurdum. Bu yüzden çok fazla hata yaptım. Ve her hatanın sorumluluğunu aldım” dedi.
EN UCUZU 12 DOLAR
Kylie Jenner, ilk olarak 2015 yılında “The Kylie Lip Kit” adını kullanarak ruj ve dudak setleri satışına başladı. Bu ürünler saniyeler içerisinde tükendi. Bu girişim onu yeni çalışmalara yönlendirdi. Jenner, 532 milyar dolarlık kozmetik pazarında adeta kuralları yeniden yazdı ve kısa süre sonra “Kylie Cosmetics” markasını kurdu. Kozmetik sektörüne dudak ürünleriyle başlangıç yapan Kylie Jenner, ürün skalasını geliştirerek yüz ve göz makyajına da el attı. Kylie Cosmetics’in internet sitesinde satılan ürünlerin fiyatları 12 dolar ile 178 dolar arasında değişiyor.
1 FOTOĞRAF 1 MİLYON $
KYLIE Jenner, sadece kendi adına kurduğu kozmetik markası ile para kazanmıyor. Jenner, aynı zamanda birçok markanın da reklam yüze oluyor. Bu markalarla hem sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor hem de reklamlarında oynuyor. Jenner’ın buradaki gelirlerinin ise 80 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor. Instagram’da takipçi sayısı 110 milyonu aşan Kylie Jenner’ın buradaki tek bir paylaşımının reklam değerinin 1 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
150 MİLYON
Kylie Jenner’ın tüm sosyal medyada ulaştığı tahmin edilen kişi sayısı
110 MİLYON
Jenner’ın Instagram’daki toplam takipçi sayısı
532 MİLYAR DOLAR
Dünya kozmetik pazarının büyüklüğü
1 MİLYON DOLAR
Jenner’ın sadece bir sosyal medya gönderisi-nin reklam değeri
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