Milli Piyango İkramiyesi ve 2019 bilet fiyatları ne kadar?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
19.12.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Milli Piyango İkramiyesi ve 2019 bilet fiyatları ne kadar?

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Milli Piyango İkramiyesi ve 2019 bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı ikramiye miktarı son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başlandı. Her yıl olduğu gibi 2019 yılında düzenlenecek olan yılbaşı özel çekilişinde birçok miktarda ikramiye dağıtacak olan Milli Piyango, tam, yarım ve çeyrek olmak üzere 3 farklı seçenekte yılbaşı biletlerini satışa çıkardı. Peki, 2019 Milli Piyango ikramiyesi ne kadar oldu? İşte, tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ve merak edilen bazı detaylar

Milli Piyango İdaresi'nin içinde bulunduğumuz yılın son ve 2019 yılının ilk saatlerinde gerçekleştireceği büyük ikramiye çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşı, 31 Aralık akşamı gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişi için bilet satın almak isteyen vatandaşlar, tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları için sorgulamalarını sürdürürken, Milli Piyango büyük ikramiyesi için de sorgulamalar devam ediyor. Peki, 2019 yılında Milli Piyango bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı kadar oldu? 

2019 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Milli Piyango İdaresi'nin 2019 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu yıl idarenin belirlediği fiyatlara göre tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık tarihine kadar satışta yer alacak. 

70 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması halinde 4 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek. 

TOPLAM 390 MİLYON 910 BİN LİRA DAĞITILACAK

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı belli oldu. Buna göre, dağıtılacak olan ikramiye tutarının 390 milyon 910 bin lira olduğu açıklandı. 

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