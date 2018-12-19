Milli Piyango İkramiyesi ve 2019 bilet fiyatları ne kadar?
Milli Piyango yılbaşı ikramiye miktarı son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başlandı. Her yıl olduğu gibi 2019 yılında düzenlenecek olan yılbaşı özel çekilişinde birçok miktarda ikramiye dağıtacak olan Milli Piyango, tam, yarım ve çeyrek olmak üzere 3 farklı seçenekte yılbaşı biletlerini satışa çıkardı. Peki, 2019 Milli Piyango ikramiyesi ne kadar oldu? İşte, tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ve merak edilen bazı detaylar
Milli Piyango İdaresi'nin içinde bulunduğumuz yılın son ve 2019 yılının ilk saatlerinde gerçekleştireceği büyük ikramiye çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşı, 31 Aralık akşamı gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişi için bilet satın almak isteyen vatandaşlar, tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları için sorgulamalarını sürdürürken, Milli Piyango büyük ikramiyesi için de sorgulamalar devam ediyor. Peki, 2019 yılında Milli Piyango bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı kadar oldu?
2019 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Milli Piyango İdaresi'nin 2019 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.
YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Bu yıl idarenin belirlediği fiyatlara göre tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık tarihine kadar satışta yer alacak.
70 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması halinde 4 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek.
TOPLAM 390 MİLYON 910 BİN LİRA DAĞITILACAK
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı belli oldu. Buna göre, dağıtılacak olan ikramiye tutarının 390 milyon 910 bin lira olduğu açıklandı.
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