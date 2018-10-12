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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Eray Görgülü
12.10.2018 - 22:05, Son Güncelleme:

MİLGEM'in 5'incisi geliyor

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
MİLGEM'in 5'incisi geliyor

Milli Gemi Projesi kapsamında dört korvet geminin ardından İ sınıfı firkateyn olarak üretilecek olan 5’inci geminin üretimi için Savunma Sanayii İcra Komitesi’nden onay çıktı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan komitede, savunma sanayi sektörünün beklediği birçok proje için bazı kararlar alındı.

CumhurbaşkanıI Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde önemli kararlara imza atıldı. Yerli ve milli projelerin görüşüldüğü toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre toplantıda alınan önemli kararlar arasında savunma sanayi sektörünün merakla beklediği MİLGEM 5, ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, TUSAŞ Silah Fabrikası ile HÜRKUŞ simülatörü gibi önemli projeler bulunuyor. 

FİRKATEYN SINIFI GEMİ

Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Türkiye’de ilk kez korvet tipi bir askeri geminin üretilmesine olanak veren Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında dört adet korvet geminin ardından, İ sınıfı firkateyn olarak üretilecek olan 5’inci geminin üretimi için komiteden onay çıktı. Proje kapsamında 5. geminin tasarımı ve inşasını İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nın yapması planlanırken, projenin 6, 7 ve 8. gemilerinin özel sektör tersanelerinde inşa edilmesi hedefleniyor.

MİLGEM’le birlikte tüm donanmada kullanılacak olan Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi (ADVENT SYS) projesi de İcra Komitesi’nin onay verdiği projelerden biri oldu. HAVELSAN tarafından üretilen ve testlerinin son aşamaya geldiği sistem, birden fazla birime hep birlikte kendi kaynakları, silahları ve sensörlerini ortaklaşarak kullanarak harp etme yeteneği kazandıracak. Ani tepki gerektiren durumlarda donanmanın daha hassas ve daha hızlı karar vermesini sağlayacak sistem, tüm donanmanın daha koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

BURUN TOPU

Komite, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ile yerli bir silah şirketinin birlikte kuracağı silah fabrikasına ilişkin de bir karar aldı. ATAK helikopterinin, yurtdışından ithal edilen 20 milimetre burun topunun yerlileştirilmesine yönelik alınan karar gereği, TUSAŞ ile yerli bir silah şirketi birlikte kuracakları silah fabrikasıyla ATAK helikopterinin burun topunu üretecek. Komitenin aldığı bir diğer karar da yeni nesil eğitim jeti HÜRKUŞ’un simülatörünün üretilmesine ilişkin oldu. HAVELSAN ve TUSAŞ’ın birlikte üreteceği simülatör, HÜRKUŞ’un birebir özelliklerini barındıracak ve pilotlara yerde eğitim imkânı sağlayacak.

ALTAY TANKI GÜNDEME GELMEDİ

Savunma Sanayi İcra Komitesi’nde Altay tankının merakla beklenen seri üretim sözleşmesi konusu ise gündeme gelmedi. Türkiye’nin ilk milli ana muharebe tankı olması beklenen Altay tankının güç grubu geliştirilme sözleşmesi Savunma Sanayi Başkanlığı ile BMC arasında haziran ayında imzalanmıştı. Bu imzaların ardından seri üretime yönelik bir sözleşme beklenirken, henüz bu yönde bir adım atılmadı.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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