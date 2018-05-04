Mıamı’ye Türk kulesi
Yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırımla ABD Miami’de Okan Holding tarafından hayata geçirilecek 70 katlı projeye eylül ayında başlanıyor. İçinde otel, rezidans ve ofislerin olduğu proje için Hilton ile anlaştıklarını belirten Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan, “Bu proje ABD’de bir Türk firmasının hayata geçireceği en büyük proje olacak” dedi.
OKAN Holding yaklaşık 2 yıl önce Miami’de satın aldığı araziye 70 katlı yeni projesini inşa etmeye başlayacak. Eylül ayında başlaması planlanan inşaatın yaklaşık 4 yılda bitirilmesi hedefleniyor. Hilton Otel zinciri ile anlaşan Okan Holding’in bu projesinin ABD’de bir Türk firmasının hayata geçireceği en büyük inşaat projesi olacağını ifade eden Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan, “Proje içinde 300 odalı bir otel olacak.
Ayrıca 236 odadan oluşan condo-hotel konsepti de yer alacak. Yatırımcılara, mülklerini ikamet etmedikleri zaman otel tarafından işletilerek gelir kazanma imkanı sunan ‘condo-hotel’ modeli, ev sahibinin eve gitmediği zamanlarda evinin otel yönetimi tarafından işletilmesinin, kiralanmasının, her türlü bakım onarım ve temizliğinin üstlenilmesini sağlıyor. Hilton otel zincirinden ev tapusu sahibi olma anlamına gelen model sayesinde evin güvenliğiyle, sigortasıyla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Projede ayrıca 153 rezidans yer alacak. 4 kat ise ofislerden oluşacak. Metrekare satış fiyatıları ise 7-8 bin dolardan
başlayacak” dedi.
İnşaat sektörü dahil, turizmde, eğitimde, sağlıkta ve gıdada 50 yıllık tecrübeye sahip olduklarının altını çizen Okan, “Okan Tower Miami projesinden 500 bin dolarlık konut yüzde 10 peşinat verilerek alınabiliyor. Sonrasında 45 aya kadar taksit imkânı sunuluyor. Aylık taksitlerde 10 bin dolar oluyor. Yatırımın geri dönüşünün ise 8 yıl olacağını tahmin ediyoruz. İlk etapta projenin 3’te 1’ini Türkiye’de satmayı hedefliyoruz. Miami Downtown’ta bulunan Okan Tower Miami, American Airlines Arena, Miami World Center, Freedom Tower, Bayside Market Place ve Miami Port ile doğrudan bağlantılı konumda” ifadelerini kullandı.
SİMGE OLACAK
Uluslararası tecrübeye sahip olduklarının altını çizen Okan sözlerini şöyle sürdürdü: “Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Kazakistan’da birçok yatırım yaptık. Hastaneler, cumhurbaşkanlığı rezidansı gibi yapılar inşa ettik. Şimdi ise ABD’de büyük bir projenin ilk adımını attık. İnşa ettiğimiz yapı Türkiye’nin de bir simgesi olacak.”
ÖZAL VE SABANCI AYRINTISI
İLK kez 1993 yılında 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın daveti üzerine ABD Miami’ye gittiklerini dile getiren Okan, “Daha sonra ise Sakıp Sabancı ile birlikte Miami’ye gitmiştik. Çocuklarım da Miami’deki okullarda eğitim görmeyi tercih etti. Bu dönemlerde Miami’de ilk evimizi almıştık. Ardından bir ev daha satın aldık. Şimdi de Miami’nin kalbini çok büyük yatırım gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
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